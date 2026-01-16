Palma del Río implementa la guía de atención sanitaria a los migrantes en su centro de salud

La Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río pone en marcha el uso de la Guía de Recursos para la Atención Sanitaria y la Alfabetización en Salud a Personas Refugiadas y Migrantes en Andalucía elaborada por la Consejería de Sanidad. Lo ha hecho con una reunión de arranque con la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, la directora gerente del distrito sanitario Guadalquivir, Ana Leal, el director del centro de salud, Manuel Domínguez y profesionales sanitarios, asociaciones sociales, ONGs y representantes del sector empresarial.

El proyecto tiene una perspectiva intersectorial donde se llevará a cabo la implementación de esta guía “que permite ordenar recursos, detectar necesidades y mejorar la coordinación entre la Atención Primaria y los apoyos comunitarios que ya existen en el municipio” según ha resaltado la delegada.

En esta reunión se ha iniciado el trabajo operativo con la presentación de la Red ISIR (Inmigración y Salud) y de la propia guía, así como la explicación del proyecto en el municipio. Algo que ya venían demandando en la localidad puesto que hasta ahora, la información migrante se informaba a través de asociaciones y ONGs como la asamblea local de Cruz Roja o la asociación La Otra Orilla. Con este proyecto se han establecido los próximos pasos para poner en marcha todo lo que indica la guía, los canales de coordinación y vías de comunicación.

La delegada ha subrayado que este proyecto refuerza la salud comunitaria y la equidad facilitando información comprensible a la población migrante y refugiados. “Cuando el sistema es más fácil de entender y está mejor conectado con el entorno social y comunitario, se llega antes a la atención adecuada, se previenen complicaciones y se acompaña mejor a las familias”, ha señalado Botella.

La iniciativa busca, además de mejorar las condiciones sanitarias de la población migrante que reside en la ciudad, la coordinación entre los recursos disponibles y atender a la alfabetización en salud de este segmento poblacional. Muchos migrantes desconocen cómo acceder a la atención primaria, cuándo acudir, cómo solicitar ayuda o información sobre tratamientos. Con esta acción se reducen barreras y se evitan riesgos en la salud de la población migrante.

La Junta de Andalucía pretende así dar un paso más en la Atención Primaria, creando espacios más accesibles y adaptados, con un trabajo de colaboración, en red y para una mejor respuesta sanitaria para quienes más lo necesitan.