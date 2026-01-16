Montilla reduce el crecimiento de la basura no reciclable y dispara la recogida selectiva en 2025

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este viernes el balance de la recogida de residuos correspondiente al año 2025, cuando cada habitante generó 346,67 kilos de residuos no reciclables (fracción resto), los más abundantes, aunque no los que más crecen (un 0,78%).

Los datos los ha dado a conocer la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, quien ha destacado que, en cuanto a las fracciones reciclables, las cifras reflejan incrementos significativos en envases ligeros (28,82 kilos por habitante y una subida del 5,79%), vidrio (10,31 kilos por persona y un crecimiento del 10,82%), aceite usado (0,40 kilos por habitantes y un 13,40% más) y enseres (12,24 kilos por persona un incremento del 13,99%), mientras que el papel-cartón se sitúa en 24,10 kilos por habitante, con una subida del 1,03% respecto a 2024.

Raquel Casado ha valorado positivamente estos datos, señalando que "el hecho de que la fracción resto apenas haya crecido mientras aumentan de forma notable las fracciones reciclables demuestra que la ciudadanía de Montilla está avanzando en una mejor separación de residuos". En este sentido, la edil ha animado a "seguir reduciendo al máximo los residuos que no se reciclan y a mantener este esfuerzo colectivo".

Novedades en la recogida de basura para 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento implantará una de las principales novedades del sistema de recogida: la recogida selectiva de biorresiduos, que entrará en funcionamiento el 1 de junio de 2026. Para ello, como ya informó este periódico, se instalarán 132 contenedores marrones en la vía pública, de carga trasera, 1.000 litros de capacidad y con cerradura automática, a los que se sumarán 30 contenedores específicos para grandes productores como restaurantes, fruterías o el mercado de abastos, además de 128 contenedores de reserva para garantizar la sustitución inmediata ante posibles incidencias.

El suministro de estos contenedores ha sido adjudicado a la empresa Contelogic por un importe de 57.096,17 euros. De forma previa a su implantación, el Ayuntamiento desarrollará una campaña de concienciación ciudadana entre los meses de marzo y mayo, que incluirá el reparto de 9.280 cubos domésticos aireados, uno por vivienda, y 11.000 bolsas compostables, además de información puerta a puerta sobre el uso correcto del nuevo contenedor. Esta campaña ha sido adjudicada a la empresa Triciclo Publicidad SL por 65.455,02 euros (IVA no incluido). Ambas actuaciones cuentan con una subvención total de 127.534,35 euros, financiada por la Junta de Andalucía con fondos Next Generation del Gobierno de España.

Composteras para huertos urbanos

De manera complementaria, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía 30 composteras domésticas y 30 composteras de gran tamaño, estas últimas destinadas principalmente a huertos urbanos. Las composteras se asignarán por orden de solicitud mediante un formulario que se habilitará próximamente. "Queremos facilitar alternativas para que quien lo desee pueda gestionar sus residuos orgánicos en casa y aprovechar el compost generado", ha explicado Raquel Casado.

Otra de las medidas destacadas será la bonificación de hasta el 10% en la tasa de residuos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta bonificación se aplicará a los residuos depositados correctamente en el punto limpio y a los retirados mediante el servicio municipal de recogida de enseres, con importes canjeables distintos según el tipo de residuo.

Por último, se ha informado de la entrada en vigor de un nuevo convenio para la recogida de residuos textiles, que comenzará a aplicarse a partir del 19 de enero, manteniendo el mismo número de contenedores y las mismas ubicaciones en la vía pública.