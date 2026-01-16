Ladislao Rodríguez 'Ladis' recibirá el próximo 25 de enero el Premio Neptuno

La Asociación Cultural Peña Taurina de Priego ha hecho público el contenido de las jornadas que este colectivo celebrará el próximo domingo 25 de enero en los jardines La Puente Nueva. En concreto, la programación de lo que será su vigésima edición dará comienzo a las 13.00 horas, con la charla-coloquio Del papel al streaming: la evolución de la crónica taurina en el último medio siglo, en la que se contará con la participación de los críticos taurinos Ángel Mendieta y Andrés Dorado, moderados por Rafael Cobo.

Posteriormente tendrá lugar un almuerzo en el que se procederá a entregar el Premio Neptuno 2025 al fotoperiodista y académico Ladislao Rodríguez 'Ladis'. El Premio Neptuno es un galardón creado en el seno de la Peña Taurina de Priego, con el objetivo de reconocer públicamente el trabajo y la labor de aquellos profesionales que, en distintos ámbitos, se han caracterizado por la defensa y difusión de la fiesta o han destacado en algún ámbito relacionado con la misma.

En este sentido, cabe reseñar que, entre la nómina de galardonados de este premio, que se concedía por vez primera en 2006, se encuentran los hermanos Enrique y Juan Ramón Romero, responsables de los programas Toros para Todos y Carrusel Taurino de Canal Sur Televisión y Radio; José Antonio Soriano, exdirector general de Juegos y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía; el doctor Ramón Vila; los matadores de toros Manuel Benítez 'El Cordobés', quinto Califa del toreo, Manuel Cano 'El Pireo', Francisco Ruiz Miguel, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', Juan Francisco Esplá y Rafael González 'Chiquilín'; el rejoneador Álvaro Domecq; el programa de TVE Tendido Cero; las ganaderías de Victorino Martín, Miura y Fuente Ymbro; así como la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas 'Pedro Romero' y el portal taurino Mundotoro.com.

En esta ocasión, el Premio Neptuno, réplica en plata de la efigie del Dios del Mar que preside la Fuente del Rey, uno de los monumentos más emblemáticos de Priego, ha recaído en el fotoperiodista y académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, que cuenta en su haber con numerosas distinciones y premios, entre ellos el Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba, la Escalera del Éxito (Fundación Sabios del Toreo de Madrid), el premio periodístico Ciudad de Córdoba, otorgado por la Asociación de la Prensa de Córdoba, la medalla del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, las medallas de Plata de RTVE, de la Real Federación Andaluza de Fútbol y de la Real Federación Taurina de España, la insignia de oro de la Federación Provincial Taurina de Córdoba, el Cervatillo de Plata de Medina Azahara, y la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba y Potro de Plata de la Federación de Peñas, entre otros.

Durante más de 40 años, ha trabajado para la agencia Efe, Europa Press, Pyresa, Abc de Sevilla, El Correo de Andalucía, El Ruedo, Tendido 13 y Diario Informaciones de Madrid. Ha pertenecido durante 25 años al gabinete de prensa de la Diputación de Córdoba y 20 años al gabinete de prensa de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde se jubiló. Durante veinte años formó parte de la directiva de la Asociación de la Prensa de Córdoba. Es autor de varios libros sobre fotografía taurina, personajes cordobeses y fotografía histórica en Córdoba en el siglo XX.