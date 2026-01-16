"El hospital de Pozoblanco es el que tiene una menor demora en España para cirugía de cadera"

El doctor Manuel Mesa Ramos (Córdoba, 1956) estudió en la Facultad de Medicina de Córdoba, formando parte de la segunda promoción que cursó estos estudios en la Universidad de Córdoba. Realizó la especialidad de Traumatología en Córdoba, teniendo entonces como tutor al doctor Alfonso Carpintero. Posteriormente, obtuvo la plaza de adjunto en el Hospital Provincial del Reina Sofía, centro en el que ejerció hasta 1990, pues en 1991 se vinculó al hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco cuando aprobó las oposiciones. Desde entonces ha estado unido al Área Norte y es el jefe de la Unidad de Aparato Locomotor, una unidad interdisciplinar que abarca Traumatología, Rehabilitación, Fisioterapia, Enfermería y Reumatología, disciplinas todas relacionadas con el aparato locomotor. También es el coordinador de la Unidad de Ortogeriatría y de Prevención de Fracturas por Fragilidad de esta área sanitaria.

El Hospital Valle de los Pedroches fue distinguido a finales de 2025, por tercer año consecutivo, como el mejor hospital en el tratamiento de las fracturas de cadera, según los indicadores de calidad del Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) correspondientes al año 2023. ¿Cómo logra un hospital comarcal ser el mejor de España en este ámbito?

Hemos ido creando un servicio multidisciplinar y desde 2019 contamos en nuestro centro a su vez con el ‘Código Fractura’ y el ‘Código Cadera’, que trata de dar una atención integrada al paciente. No se trata solo de operar las fracturas, sino de detectar las patologías e ir poniendo remedio para las mismas, con el objetivo de facilitar que estas personas vuelvan pronto a su domicilio. Hacemos un seguimiento de la persona durante 2 o 3 años para prevenir posibles nuevas fracturas y el resultado que obtenemos es muy satisfactorio porque actualmente somos el hospital de España con una menor demora quirúrgica para operar a estos pacientes. Entre las 17 y 24 horas están operados y hemos conseguido que baje la tasa de mortalidad de estas personas. Los últimos datos son de 2023. Nuestra estancia media hospitalaria por esta intervención es de 2,4 días (la más baja de Andalucía), pero en otros centros de España puede alcanzar el ingreso por este motivo hasta 14 o 15 días. Además, la mortalidad asociada a esta cirugía ha caído a un 3,8% en Pozoblanco durante el primer mes tras la intervención, frente a una mortalidad de entre el 5% y el 10% en España en los primeros 30 días. Los resultados que obtenemos se basan en el trabajo coordinado de todo el personal sanitario, lo que incluye médicos, enfermeras, fisioterapeutas y trabajadores sociales, tanto en el hospital como en atención primaria. Hacemos esta labor con gusto y apreciando la satisfacción que proporciona a los pacientes. Sin embargo, con una mejor dotación de personal y con mayor apoyo estaríamos mejor todavía. Es lamentable que la Administración no tenga la misma sensibilidad que tenemos nosotros con este proyecto. Llevamos intentando que el SAS nos escuche, porque este programa da resultados, los pacientes presentan menos complicaciones y tienen menos necesidades de fármacos, por lo que es perfectamente extrapolable a otros centros.

El doctor Manuel Mesa, jefe de la Unidad de Aparato Locomotor del hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

¿Puede aportar más detalles sobre este modelo asistencial?

Las fracturas de cadera, sobre todo en personas mayores, suponen mucho más que una rotura ósea. Pueden provocar en muchas ocasiones un deterioro físico y emocional, que puede conducir a la dependencia o incluso a la muerte si no se actúa con rapidez. Por otro lado, lleva asociado un alto coste económico. El ‘Código Cadera’ demuestra que intervenir pronto y bien puede marcar una diferencia vital, en especial para este tipo de pacientes. Desde el momento en que la persona afectada por esta fractura ingresa en urgencias del hospital de Pozoblanco, se activa una cadena de actuaciones que permite ganar tiempo sin perder calidad. La cirugía, en la mayoría de los casos, se realiza dentro de las primeras 24 horas, lo que reduce complicaciones, acelera la recuperación y favorece que la persona operada vuelva cuanto antes a la mayor normalidad posible.

¿Es muy habitual tener que atender fracturas de cadera en esta zona de la provincia con población más envejecida que el resto?

La patología más habitual de esta zona, con una de las poblaciones más envejecidas de España, al margen de la artrosis, es la rotura por fragilidad, normalmente por osteoporosis (enfermedad ósea que debilita los huesos, haciéndolos porosos y frágiles, lo que aumenta significativamente el riesgo de fracturas, especialmente en cadera, vértebras y muñeca). En toda mi trayectoria médica he sentido una especial preocupación por la osteoporosis. He ofrecido muchas conferencias y he participado en proyectos de investigación, lo que me llevó a ser socio fundador de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral y presidente del grupo de investigación en osteoporosis de la Sociedad Española y Andaluza de Traumatología. Además, soy asesor de la Plataforma Nacional para la Prevención de Fracturas y Osteoporosis.

El doctor Manuel Mesa, jefe de la Unidad de Aparato Locomotor del hospital de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

¿Han aumentado mucho las intervenciones por fracturas de cadera en esta área en los últimos años?

Veníamos operando unas 87 al año y ya estamos en unas 140-147 fracturas de cadera anuales, una media de 3 a la semana. A pesar de estos datos, el número de fracturas se mantiene estable, gracias a la prevención secundaria que realizamos en los propios domicilios y residencias de mayores, así como mediante talleres de actividad física o charlas formativas. Es importante resaltar que la osteoporosis no es una enfermedad de personas adultas o mayores, sino que se puede prevenir desde la adolescencia, potenciando un hueso de buena calidad, para que cuando la persona llegue a la vejez presente menos riesgo de fracturas. Negativos hábitos como fumar, beber, ser sedentario o no tomar mínimamente el sol redunda en que los huesos sean de peor calidad.

Desde la pandemia se ha apreciado más la importancia de la vitamina D. ¿Existe mucha población con déficit de esta vitamina?

Son muchos los estudios realizados por el doctor José Manuel Quesada en Córdoba sobre la importancia de la vitamina D para la salud. Después de la Primera Guerra Mundial se observó que los niños del norte de Europa no tenían raquitismo, pero que los del sur sí, porque los del norte, como no podían sintetizar esta vitamina al no contar con apenas horas de sol, tomaban aceite de hígado de bacalao y eso le aportaba vitamina D. Una cucharada de hígado de bacalao equivale a una pastilla. Aquí en el sur de Europa, como hace calor, evitamos las horas de sol y nos quedamos en la casa metidos cuando vamos por la calle o caminamos por la sombra. Sin embargo, entre 10 y 20 minutos al día al sol, en días de no excesivo calor, nos permitirían obtener los niveles suficientes de vitamina D para todo el año. Sin embargo, no se lleva esto a la práctica, por lo que el calcio que se ingiere no pasa al interior del cuerpo, no llega al hueso y se va produciendo la descalcificación progresiva.