Exigen un plan urgente para frenar los apagones en barrios y accesos a Lucena

El grupo municipal socialista de Lucena ha dibujado una "ciudad a oscuras", cifrando en un 60% la ausencia de iluminación en los accesos a la localidad y con diversos barrios "enteramente apagados". La concejala Isabel Carrasquilla ha lamentado los perjuicios "en la seguridad general y en la imagen de la ciudad" que causa esta "carencia crónica" y que representa "un peligro" para los vecinos.

Admitiendo la concurrencia continuada de robos de cobre, el PSOE carga contra la tardanza del gobierno municipal en resolver estos episodios, "prolongándose durante meses" la paralización del suministro eléctrico por "la falta de previsión".

Entre las zonas que acusan unos apagones continuos, el PSOE enumera la carretera principal del polígono de Los Santos; la conexión entre la A-340 y la gran rotonda de acceso a Lucena, en la zona oeste; la ronda sur, hacia la carretera del Santuario; el tramo final de la urbanización El Zarpazo; y en Campo de Aras, desde Cristo Marroquí hacia Los Molinos.

Calle Corralás de Lucena, sin luminaria. / M. González

Esta fuerza política recuerda los atropellos que han acaecido en sectores sin iluminación suficiente, como la carretera de Rute, con consecuencia mortal, hace una semana; y unos diez meses atrás, en el Bulevar de Los Santos. Carrasquilla recordó al gobierno municipal la obligación de eliminar “los factores de riesgo” en estos contextos.

En función de los testimonios recabados, el PSOE ha trasladado una sensación de los ciudadanos sintetizada en que “se avisa, se denuncia, pero no se actúa”. En síntesis, demandan al Ayuntamiento un diagnóstico completo y público de todas las luminarias; un plan urgente de reposición en las zonas afectadas; y una estrategia de previsión y conservación.

Respecto a la inactividad intermitente de farolas en el centro urbano, han vinculado estas incidencias al aumento del volumen de abastecimiento en el período navideño.

El gobierno local rechaza las críticas

Desde el equipo de gobierno, califican de "totalmente inciertas" estas manifestaciones protagonizadas por el PSOE porque "no se corresponden con la realidad", apostilla Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos, quien hace hincapié en "el desconocimiento" de los socialistas.

Este edil puntualiza que en los barrios el abastecimiento eléctrico se "centraliza" por sectores y dependen de los transformadores de Endesa. Por ejemplo, tras las incidencias en el barrio de Santiago, "donde sólo había dos arcos de luces", ha sido activada "otra línea de refuerzo". Replica además, en alusión a la Ronda Sur, que "el margen derecho lleva anulado años" y, por el contrario, la iluminación en el flanco izquierdo "sí funciona", coincidiendo con el carril peatonal.