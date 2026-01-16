Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuito" en una finca en Peñarroya

Agentes del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han detonado dos proyectiles de artillería de calibre 105 milímetros con "riesgo de explosión fortuito" usados en la Guerra Civil, que han aparecido en una finca de Peñarroya-Pueblonuevo, ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de enero, cuando un particular dio aviso en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo, de que, en una finca ubicada en el término municipal de esa localidad, habían aparecido dos proyectiles, de unos 25 centímetros de largo, "en evidente estado de oxidación y deterioro", según ha explicado la Guardia Civil.

Tras tener conocimiento de estos hechos, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó de inmediato hasta el lugar indicado por el alertante y aseguró la zona "formando un cordón de seguridad". Posteriormente, como marca el protocolo, los agentes activaron al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron a dicha ubicación para proceder a la destrucción de los artefactos.

Los especialistas Gedex de la Guardia Civil, cuando llegaron a la finca, verificaron como los proyectiles, "de 105 mm de calibre de tipo rompedor" -precisa la nota- se correspondían con los usados en la Guerra Civil. Los agentes han precisado que los mismos se encontraban en "un deplorable estado de conservación", por lo que generaban "un riesgo de explosión fortuito". Una vez concluida la valoración, los expertos, llevando a cabo las medidas de seguridad pertinentes, buscaron una zona que "reunía todas las condiciones necesarias" para la destrucción de los proyectiles y actuaron, detonándolos in situ.

Peligro de activación

Tras el hallazgo de estos proyectiles, la Guardia Civil ha recomendado a los ciudadanos que si encuentran dispositivos de este tipo es importante que "no se toquen, ni se muevan". Los especialistas explican que "aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior".

Los agentes recuerdan que, ante un hallazgo de este tipo, la actuación correcta es señalar debidamente su ubicación, evitar que otras personas puedan acceder al lugar y manipularlo y, por supuesto, poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.

El Instituto Armado recalca que "lo que no se debe de hacer bajo ningún concepto es recoger el artefacto, trasladarlo a otro lugar y, menos aún, a domicilios o espacios cerrados, donde una activación fortuita podría producir un gran estrago".