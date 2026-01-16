La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros

Este viernes se ha firmado por parte del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, la mutación demanial subjetiva del camino de La Mallena, un tramo perteneciente a la carretera que une Calonge con la ciudad que estaba en un limbo administrativo y en el que se invertirán 620.000 euros. El presidente de la institución provincial ha coincidido con la alcaldesa en que ha sido un proceso "muy difícil" y que han tenido que apoyarse en los departamentos jurídicos para dar solución a las decenas de vecinos que llevaban reclamando desde hace más de once años el arreglo de esta vía.

El camino de La Mallena no tenía una titularidad reconocida por parte de ninguna administración. Nadie asumía su arreglo porque se desconocía la titularidad de este tramo de carretera cuando decenas de personas lo atraviesan cada día para ir a este núcleo de población o a trabajar a empresas y explotaciones agrarias cercanas. El Ayuntamiento palmeño inició un expediente para asumir la titularidad de este camino y, al mismo tiempo, consiguió un compromiso por parte de la Diputación de Córdoba para ceder posteriormente esta titularidad y que se asumieran los trabajos de arreglo integral de la carretera. En la sesión plenaria del mes de octubre de 2025 se aprueba la mutación demanial subjetiva del camino y este viernes se ha firmado la misma entre ambas administraciones.

Para Fuentes, este ha sido "un desafío jurídico de mucho trabajo y esfuerzo" que por fin se ha conseguido para "dar seguridad a todos los que transitan a diario" por esta carretera. Con la firma de esta cesión "la Diputación, a partir de ahora, se hará cargo de su mantenimiento y conservación" dentro de la red de más de 2.500 kilómetros de carreteras. "Para nosotros tan importante es una autopista, una autovía, una carretera de la propia diputación... y Calonge es un barrio más de Palma donde tenemos que estar muy presentes", afirmó comentó el presidente.

Matilde Esteo y Salvador Fuentes firman la mutación demanial del camino de La Mallena. / CÓRDOBA

La carretera tendrá una anchura de 7 metros

El proyecto pretende convertir este camino, que ha sido bacheado en múltiples ocasiones de urgencia por la diputación o el ayuntamiento, en una carretera donde "se amplía la calzada, que pasará a contar con una anchura de 7 metros, 3,50 metros por carril, mediante una base de zahorra artificial de 30 centímetros de espesor y una capa de rodadura de 6 centímetros", explicó Fuentes. Este camino une la A-3150 con el siguiente tramo de la carretera de Calonge.

"Se adecúan y se amplían los drenajes transversales para garantizar también el tránsito y la fluidez de los chorros y de las correntías, y la renovación de la señalización horizontal y vertical" de la carretera, algo que se ejecutará "en tres meses", ha señalado Fuentes, expresando que "la maquinaria va a entrar ya".

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha calificado esta firma como "un hecho histórico" con el que se está "convirtiendo un camino en una carretera" y con el que se va a dar "seguridad a las más de 150 personas que están viviendo en Calonge y a cerca de cincuenta personas en La Vega" y también a personas que trabajan en explotaciones agrarias de la zona como comentó la primera edil. La alcaldesa recordó que los vecinos reivindicaban el arreglo de esta carretera desde hace más de once años y que ahora se está ejecutando el arreglo perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para, posteriormente, también asumir su mantenimiento y conservación por parte de la Diputación de Córdoba. Este tramo en ejecución finalizará la próxima semana y la alcaldesa espera que muy pronto toda la carretera esté en las condiciones adecuadas para el tránsito con seguridad.

"Un sueño que ha costado accidentes y disgustos"

El presidente de la Asociación de Vecinos Madre Fuentes de Calonge, Modesto Rodríguez, ha expuesto que "hoy se hace realidad un sueño que ha costado muchos accidentes y disgustos".

El camino de La Mallena es una vía de 3.681 metros de longitud con una anchura variable hasta ahora de entre 4 y 5 metros. Soporta un tráfico de vehículos agrícolas e industriales y su estado generaba problemas de seguridad vial, fluidez y accesibilidad. Estaba en un limbo administrativo hasta que el Ayuntamiento de Palma del Río se comprometió a dar una respuesta a los vecinos. Han sido años de trámites administrativos y asesoramiento jurídico para alcanzar que este camino se convierta en una carretera que de seguridad a los que circulan cada día en ella.