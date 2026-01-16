Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralTrasplantesCarlos IsaacLadisDetenido Puente GenilIncendio CabraProyectiles de guerraSanidad privadaViolencia de género
instagramlinkedin

Seguridad

Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados

La Policía Nacional localiza a Juan Herrera Guerrero, acusado de corrupción de menores

Juan Herrera, el &quot;monje vidente&quot; en su aparición en 'First Dates'.

Juan Herrera, el "monje vidente" en su aparición en 'First Dates'. / CUATRO

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Policía Nacional ha informado de la detención en Nicaragua de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de todo el país. Se trata de Juan Herrera Guerrero, vecino de Puente Genil, que llevaba más de 20 años delinquiendo y al que se le acusa entre otras cosas de corrupción de menores y extorsión. Estaba incluido en la lista de los 10 más buscados de todo el país. Con su detención, la Policía Nacional ya ha dado con cuatro de ellos.

Herrera se sabía perseguido y por ello huyó del país trazando una ruta por varias naciones para dificultar su búsqueda. Ahora ha sido localizado en Managua, la capital de Nicaragua, gracias a la cooperación internacional; en la operación ha intervenido incluso el FBI de Estados Unidos, según informa la Policía Nacional en su propia web. Las autoridades nicaragüenses lo han detenido por su situación irregular en aquel país.

El ahora detenido inició su trayectoria delictiva en el año 2003, acumulando desde entonces un amplio historial de antecedentes por diversos delitos. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad. 

Asimismo, a Juan Herrera Guerrero se le atribuye el presunto liderazgo de una red de sextorsión relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

Sara Fernández

Operación internacional

La cooperación internacional ha sido determinante para la localización y detención del prófugo. Inicialmente, la Policía Nacional contó con el apoyo de las autoridades estadounidenses, concretamente de la Agregaduría del FBI en España, que permitió situarlo en una primera fase en Guatemala.

Posteriormente, a través de la intermediación de la Consejería de Interior de España para Centroamérica, y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras, se realizaron controles fronterizos que permitieron ubicar finalmente al objetivo en Nicaragua.

Actualmente, el detenido se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua. La Policía Nacional no informa en su comunicado sobre una posible extradición. España cuenta con tratado de extradición con Nicaragua desde el año 1997, tal como publicó en su día el BOE.

Ficha policial con el anuncio de la detención de Juan Herrera.

Ficha policial con el anuncio de la detención de Juan Herrera. / CÓRDOBA

Perfil del detenido: "monje" y "vidente"

Juan Herrera nació en una familia modesta del municipio cordobés. Su madre -con quien solía vérsele con frecuencia en su juventud- falleció hace años. Según algunos de sus vecinos, es uno de tres hermanos, todos varones.

Durante los años en los que su presencia era habitual en la localidad, su figura llamaba la atención. Vestía de forma estrafalaria: túnicas oscuras, colgantes vistosos, gafas grandes, prendas de aire teatral. Caminaba con una mezcla de solemnidad y misterio que alimentó sobrenombres como “el monje”, “el vidente” o “el iluminado”, dependiendo de quién hablara.

Noticias relacionadas y más

Llevaba más de una década desaparecido de Puente Genil. Su salto a la fama nacional se produjo de manera inesperada, cuando apareció en el programa First Dates, donde se presentó como vidente, con un atuendo llamativo y un discurso místico que provocó un gran revuelo en redes sociales. Aquel episodio lo convirtió en personaje mediático efímero... hasta que su nombre volvió a aparecer en el panorama público por motivos muy distintos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
  2. Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
  3. Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
  4. Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
  5. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
  8. Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque

Palma del Río implementa la guía de atención sanitaria a los migrantes en su centro de salud

Palma del Río implementa la guía de atención sanitaria a los migrantes en su centro de salud

Asaja Córdoba pide a la Junta que amplíe hasta el 15 de marzo las batidas de jabalí para la "prevención de la peste porcina"

Asaja Córdoba pide a la Junta que amplíe hasta el 15 de marzo las batidas de jabalí para la "prevención de la peste porcina"

Exigen un plan urgente para frenar los apagones en barrios y accesos a Lucena

Exigen un plan urgente para frenar los apagones en barrios y accesos a Lucena

Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuita" en una finca en Peñarroya

Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuita" en una finca en Peñarroya

Priego debate su futuro: urbanismo, sostenibilidad y energía en los Foros de Ciudad Avanzando Juntos

Priego debate su futuro: urbanismo, sostenibilidad y energía en los Foros de Ciudad Avanzando Juntos

El PSOE llevará al pleno de la Diputación la reclamación de refuerzos para el Hospital de Montilla

El PSOE llevará al pleno de la Diputación la reclamación de refuerzos para el Hospital de Montilla

Baena organiza el ciclo de oleoturismo 'Entre Olivos y Almazaras' en colaboración con la denominación de origen

Baena organiza el ciclo de oleoturismo 'Entre Olivos y Almazaras' en colaboración con la denominación de origen

La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros

La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros
Tracking Pixel Contents