Priego debate su futuro: urbanismo, sostenibilidad y energía en los Foros de Ciudad Avanzando Juntos

El urbanismo, la ordenación del territorio, la vivienda, la movilidad, la energía y la protección del medio ambiente han centrado la tercera de las sesiones de los Foros de Ciudad Avanzando Juntos, impulsados por el ayuntamiento de Priego con la intención de diseñar el futuro de la localidad.

El salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) acogió esta nueva sesión, en la que, bajo el título genérico Territorio y Sostenibilidad, se analizó desde una perspectiva técnica y ciudadana el necesario equilibrio entre crecimiento urbano y sostenibilidad.

En esta ocasión se contó como ponentes con la participación del arquitecto prieguense Alfonso Ochoa Maza, responsable de la redacción y dirección de importantes intervenciones en el patrimonio monumental de Priego como es el caso del Castillo; Hilario Hernández Jiménez, urbanista experto y jefe de servicio del ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, y Alberto Bazán Benítez, responsable de Ecoavantis. Intervino como moderadora Marta Siles, presidenta del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego, que fue la encargada de esbozar inicialmente el contenido de los distintos bloques en los que se estructuraría el encuentro, en los que se incidió en los cambios normativos de los últimos años, el modelo de ciudad, el desarrollo condicionado a dos elementos como el agua y la energía, así como la vivienda, la movilidad y la calidad de vida, entre otros aspectos.

La norma urbanística y su necesaria reforma

En relación a la normativa urbanística, los ponentes coincidían en señalar la agilidad que ha supuesto la declaración responsable, lo que en el caso de Priego incentiva más las rehabilitaciones de inmuebles que la obra nueva, pese a lo cual, como así apuntaban, en el casco histórico es más complejo llevar a cabo estas rehabilitaciones debido a la normativa actual, por lo que tanto Hilario Hernández como Alfonso Ochoa plantearon en varias ocasiones durante sus intervenciones la necesidad de acometer una serie de reformas relacionadas con esta normativa urbanística, para hacerla más flexible y posibilitar con ello que el centro histórico fuera más habitable.

Por su parte, Alberto Bazán incidió en el activo diferencial que para Priego suponen el agua y la energía, particularmente las renovables, haciendo referencia a la importancia de llevar a cabo una estrategia clara y sencilla de los proyectos de ciudad de cara al futuro, que sirvan a su vez de inspiración e incentivo a otras empresas a llevar a cabo sus proyectos.

Energía

En relación al tema energético, los ponentes coincidieron en señalar la insuficiente potencia con la que en estos momentos cuenta Priego para la instalación de empresas de grandes dimensiones, a excepción de que sean autosuficientes energéticamente, abordándose en este sentido la ubicación de huertos solares fotovoltaicos en la localidad y su término, afirmando en relación a este tema la propia Marta Siles que una planta de estas características, aunque de dimensiones reducidas y totalmente compatible con el entorno, ya ha solicitado los permisos necesarios para su instalación en Priego.

Tras esta tercera sesión, los Foros de Ciudad Avanzando Juntos continuarán el próximo mes de febrero, en este caso con la juventud y el deporte como hilo conductor.