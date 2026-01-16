Bujalance conmemora el centenario de la visita del rey Alfonso XIII

Bujalance acaba de iniciar los actos con los que conmemorará un importante hito histórico para el pueblo, el centenario de la visita del rey Alfonso XIII a Bujalance. Una celebración que se desarrollará durante los meses de enero, febrero y marzo.

Así, con la presencia de la alcaldesa, Elena Alba; los concejales de Cultura, Turismo y Festejos, Toni Pavón, Julia Delgado y María de la Rosa Mestanza, respectivamente; el cronista oficial, Francisco Martínez, y los niños premiados en el concurso educativo Cien años: Una carta al Rey, se ha celebrado en el recibidor del ayuntamiento el solemne acto oficial de descubrimiento de la azulejera conmemorativa de la visita de Alfonso XIII y de su nombramiento como alcalde honorario, que quedará como recuerdo de este legado y pondrá en valor el patrimonio y la historia ocurrida hace ahora un siglo. Seguidamente, en el salón de actos de la SAFA tuvo lugar la ponencia Cien años de la visita de SM El Rey Alfonso XIII a la Ciudad de Bujalance (1926-2026), a cargo de Francisco Martínez.

Objetivo de la visita: conocer la producción de aceite

El viaje de Alfonso XIII, organizado por el marqués de Viana, comenzó en Baeza, para seguidamente hacer parada en Jaén y terminar en Bujalance, donde llegó a las siete menos diez de la tarde. El objetivo del viaje era visitar los campos de olivares de Jaén y Córdoba y conocer el proceso de producción del aceite de oliva. Estuvo acompañado por Miguel Primo de Rivera, varios ministros, así como las autoridades provinciales. En Bujalance fue recibido con la Marcha Real, entre sonar de campanas, aplausos y vítores de un pueblo engalanado y una multitud que llenaba las calles decoradas con gallardetes y colgaduras por las que pasaba la comitiva, que finalizó su recorrido en la plaza Alfonso XII, en la casa consistorial, siendo recibido por el alcalde, Antonio Zurita Vera; concejales, el gobernador civil, el arcipreste, el juez, el fiscal y el notario locales, entre otros.

Niños premiados en el concurso escolar con motivo dle centenario de la visita de Alfonso XIII a Bujalance. / Escamilla

En el ayuntamiento fue agasajado y firmó en el libro de actas, agradeciendo las muestras de admiración y la calurosa acogida, los anhelos y sentimientos de todo el pueblo, y entregó como regalo un retrato suyo firmado. Terminó asomándose al balcón del ayuntamiento para saludar al gentío que llenaba la plaza. Finalmente, fue agasajado con una espléndida comida con platos originarios y dulces de la localidad.

Tras la marcha de Alfonso XIII, se reunió el pleno de la corporación para felicitarse por el hecho memorable de la visita del rey, por la gran acogida popular, el entusiasmo espontáneo y el cariño mostrado, en la que colaboró el pueblo entero, consiguiendo que el monarca se llevara una grata impresión de su visita. Y para que quedara constancia de esta visita regia, se acordó por unanimidad nombrar al rey Alfonso XIII alcalde honorario y guardar el libro con su firma y la pluma en una vitrina de cristal, junto al título de Ciudad en la sala capitular.

Los premios del concurso escolar

Tras la ponencia, se entregaron los premios al concurso escolar Cien años: una carta al Rey, que en la categoría del primer ciclo fue para María Benítez, del colegio Juan Díaz del Moral; en el segundo y tercer ciclo fue para los hermanos Juan y Jesús Arrebola, del colegio La Milagrosa; en la categoría de Secundaria, para Adrián López, del IES Mario López, y un accésit para Virginia Jiménez, de La Milagrosa. De entre estas cartas se eligió la de Jesús Arrebola, que será enviada al rey Felipe VI en nombre de Bujalance. En ella se le pide al monarca actual que visite la localidad, para así homenajear a su bisabuelo y al pueblo de Bujalance en esta efeméride, uniendo pasado y presente.

Finalmente, la alcaldesa, Elena Alba, agradeció la participación del conferenciante por "dar a conocer mejor el contexto y significado de la visita", así como la de los niños que escribieron sus cartas, y la implicación de padres y profesores para poder llevar a buen fin el certamen.

Concluyó invitando a los actos que seguirán con la recreación histórica de la visita real, la exposición histórica y la visita cultural al Monasterio de El Escorial y Palacio Real, y así "participar de nuestra historia, vivencias y recuerdos, reviviendo este momento único del pasado bujalanceño, a la vez que homenajeando a los bujalanceños que estuvieron en aquel 15 de enero de 1926".