Baena organiza el ciclo de oleoturismo 'Entre Olivos y Almazaras' en colaboración con la denominación de origen

El Ayuntamiento de Baena ha presentado en convocatoria de prensa el nuevo ciclo de oleoturismo Entre Olivos y Almazaras, una iniciativa impulsada desde la Delegación de Turismo en coordinación con la Denominación de Origen Baena, con el objetivo de reforzar la proyección turística del municipio y poner en valor el aceite de oliva virgen extra como seña de identidad y motor económico de la localidad.

En el acto han estado presentes la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano; el presidente de la Denominación de Origen Baena, Javier Alcalá, y el secretario general del Consejo Regulador, José Manuel Bajo, además de la delegada de turismo, Ana Cruz.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que este ciclo “supone una apuesta clara por recuperar la importancia de Baena en el mapa andaluz y nacional del oleoturismo”, destacando que el aceite de oliva virgen extra “es la base de nuestra economía, de nuestra agricultura y de nuestra cultura”. Asimismo, ha señalado que Baena debe consolidarse como destino para ofrecer “la experiencia que hoy demandan turistas y visitantes en torno al aceite, un producto que va más allá de lo gastronómico y está ligado a la salud y al bienestar”.

La alcaldesa ha explicado que el programa, que comenzará el 23 de enero, se articula en torno a la Ruta de la Tapa del Aceite de Oliva Virgen Extra, acompañada de actividades culturales, showcooking, catas dirigidas, visitas guiadas, masajes relajantes con aceite y propuestas musicales. Ha puesto en valor, además, que toda la programación se ha diseñado “en coordinación con la hostelería, el sector productor y la Denominación de Origen”, atendiendo a las necesidades del tejido económico local.

Apoyo de la Denominación

Por su parte, el secretario de la Denominación de Origen Baena, José Manuel Bajo, ha agradecido la iniciativa del Ayuntamiento y el apoyo constante al sector oleícola, recordando que el Consejo Regulador cumple este año 55 años. En su intervención ha destacado que Baena “ha dado nombre a algunos de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo” y que el oleoturismo representa una oportunidad estratégica para complementar la renta del sector y generar desarrollo económico en la comarca.

Por su parte la delegada de turismo, Ana Cruz, detalló el programa, destacando la vertiente técnica y de reflexión sectorial, con la celebración de una charla-coloquio sobre el relevo generacional en el olivar, que tendrá lugar el miércoles 28 de enero, y contará con la participación del secretario general de UPA, Cristóbal Cano, y de la joven agricultora e influencer local Paula de Prado.