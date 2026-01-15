Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Toba, en Montilla, encara su transformación urbana para incorporarse plenamente a la ciudad

El alcalde presenta a los vecinos el avance del plan que dotará la zona con todos los servicios básicos

El alcalde informa a los vecinos del plan urbanístico de La Toba. / CÓRDOBA

El alcalde informa a los vecinos del plan urbanístico de La Toba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado en el complejo Envidarte una reunión informativa con los vecinos del entorno de La Toba para dar a conocer el estado actual del Plan Parcial de Ordenación Urbanística, un documento clave para avanzar en la consolidación de este suelo como urbano y dar respuesta a una demanda histórica de mejora de infraestructuras y servicios en la zona.

Durante el encuentro se explicó el contenido del documento técnico redactado para el desarrollo urbanístico de La Toba, que será valorado por el Ayuntamiento en las próximas semanas con el objetivo de llevarlo al Pleno para su aprobación inicial "lo antes posible", según se les avanzó. Tras este trámite, se abrirá el correspondiente periodo de información pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El alcalde, Rafael Llamas, señaló que "este es un paso fundamental para poder iniciar la urbanización de La Toba y completar las infraestructuras que ahora mismo no existen o son provisionales", y recordó que se trata de "una zona que se ha ido desarrollando sin una planificación previa, lo que convierte este proceso en especialmente complejo". En este sentido, subrayó que "es imprescindible que este suelo se incorpore plenamente a la trama urbana para que el Ayuntamiento pueda prestar servicios de calidad".

Vecinos de La Toba participantes en la reunión con el Ayuntamiento de Montilla. / CÓRDOBA

Vecinos de La Toba participantes en la reunión con el Ayuntamiento de Montilla. / CÓRDOBA

Estructura viaria y equipamientos

Por su parte, la delegada del Área de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que el plan parcial define la ordenación definitiva del ámbito, estableciendo la estructura viaria, los espacios libres, las zonas verdes y los equipamientos, "así como la dotación completa de servicios urbanísticos como saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, suministro eléctrico y telecomunicaciones".

Durante la reunión, el alcalde también recordó que el sistema de gestión previsto actualmente es el de compensación, en el que los propios propietarios impulsan el desarrollo del suelo, aunque dejó claro que "el compromiso del Ayuntamiento es tutorizar, acompañar y, si fuese necesario, liderar el proceso urbanizador mediante un sistema de cooperación", con el objetivo de facilitar el avance del proyecto.

