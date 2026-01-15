Sucesos
Recibe el alta hospitalaria una de las dos mujeres afectadas en el incendio de Cabra
La más grave permanece ingresada en la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Una de las dos mujeres que han resultado heridas en la madrugada de este jueves en el incendio de su vivienda en Cabra ha recibido el alta tras ser atendida en el hospital Infanta Margarita de Cabra por quemaduras e inhalación de humo. Entretanto, su madre, de 72 años, permanece ingresada en la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que fue trasladada dada la gravedad de sus heridas.
Un total de once familias, además de las moradoras de la vivienda siniestrada, se encuentran desalojadas del edificio que ha sufrido el incendio, situado en la urbanización Pedro Garfias, ya que este ha sido precintado hasta que los técnicos evalúen si es seguro acceder a él o no.
Intervención de los servicios sociales
Desde primera hora de la mañana, profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento han trabajado con los afectados en el centro cívico de la urbanización, si bien a lo largo de la jornada estos han sido realojados en hoteles de la ciudad.
El Consistorio ha expresado su "gratitud expresa" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a los bomberos y los servicios sanitarios que han intervenido en el incendio, de los que ha destacado "su profesionalidad y rápida actuación".
Agradecimientos del Ayuntamiento
Asimismo, ha trasladado un "especial agradecimiento" a la asociación de vecinos de la urbanización Pedro Garfias por "su inestimable colaboración durante toda la jornada, así como por facilitar el uso del centro cívico como espacio de coordinación y atención social a afectados".
Igualmente, el Ayuntamiento ha agradecido "la actitud ejemplar de los vecinos del barrio, que han colaborado en todo momento con el dispositivo y han facilitado la labor de extinción y posterior atención a las personas afectadas".
