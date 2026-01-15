Puente Genil reduce el desempleo un 42% en diez años

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado este jueves la evolución de los datos de empleo correspondientes al periodo 2022–2026, un ciclo marcado por una reducción sostenida del paro y por un comportamiento más favorable que el registrado en otros municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.

Según ha explicado el concejal de Empleo, Javier Villafranca, Puente Genil ha pasado de los 2.650 desempleados registrados en diciembre de 2022 a los 2.053 con los que se cerró 2025, el mejor dato de la última década. Además, ha subrayado que en noviembre de 2025 Puente Genil alcanzó una tasa de paro del 14,14%, la más baja desde 2007, lo que demuestra "una recuperación sólida y estructural".

"Puente Genil ha reducido su desempleo un 42,01% en diez años, situándose entre los municipios con mejor evolución de toda la provincia. No solo acompañamos la tendencia provincial, sino que la mejoramos", ha señalado Villafranca.

El concejal Javier Villafranca explica la evolución del paro en Puente Genil. / V. Requena

Comparación con el entorno

La comparativa con otros municipios de referencia confirma esta posición. Mientras Córdoba capital ha reducido su paro un 38,58% desde 2015 y Palma del Río un 33,23%, Puente Genil se sitúa en cifras similares a Lucena (-42,14%) y por encima de Priego (-35,39%).

Además, el concejal ha destacado que Puente Genil es el segundo municipio mayor de 20.000 habitantes que más reduce el paro en los últimos tres años, con una bajada del 22,86%, y también el segundo que más lo reduce en el último año, con un descenso del 8,63%.

Villafranca ha explicado que esta mejora se apoya en la consolidación industrial, el crecimiento de la logística y el impacto de la reforma laboral, que elevó el porcentaje de contratos indefinidos hasta el 40%. "2025 fue un año importante: la industria local, la logística y la estabilidad laboral nos permitieron alcanzar cifras que no veíamos desde hace más de diez años", ha añadido.

Los retos del futuro

Pese a los buenos datos, el concejal ha subrayado los retos actuales: la brecha de género, ya que el 64% de las personas desempleadas son mujeres; el desempleo juvenil, y la necesidad de perfiles técnicos cualificados. En este sentido, ha recordado que 2026 arranca con nuevas oportunidades laborales vinculadas a la industria alimentaria, la iluminación tecnológica, la logística y la oferta de empleo público municipal.

En este sentido -ha dicho Villafranca-, la contribución al empleo ha sido importante por los nuevos empleos en la empresa local Ximénez Group y el propio Ayuntamiento, que ha creado seis nuevas plazas de agentes de Policía Local y otras siete de otras áreas, más los empleos que se van a generar por el Programa de Fomento del Empleo Agrario.