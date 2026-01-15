El Pleno de Belalcázar toma conocimiento de la renuncia del alcalde tras ser señalado por acoso sexual

El pleno del Ayuntamiento de Belalcázar, en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento este jueves de la renuncia al cargo del alcalde la localidad, Francisco Luis Fernández, que anunció su marcha de la alcaldía después de que salieran a la luz pública unos mensajes de carácter sexual enviados por whatsapp a una mujer y que se publicaron en los medios de comunicación el 12 de diciembre.

En la sesión plenaria, que ha presidido la alcaldesa en funciones, Jessica Jiménez, se ha dado cuenta del escrito de renuncia que presentó el exalcalde socialista en el registro del Ayuntamiento el 31 de diciembre y que ha leído la propia regidora en funciones.

En dicho escrito el ya exalcalde indica que el 12 de diciembre se publicaron en diversos medios de comunicación "fragmentos de conversaciones mantenidas con una persona no vinculada al Ayuntamiento que presidía, estrictamente afectando al ámbito personal de ambos, quienes consintieron libremente dicho diálogo", y añade que "del mismo se ha alcanzado conocimiento público como consecuencia de su divulgación interesada".

Añade Francisco Luis Fernández que "a pesar de ese carácter consentido de las conversaciones, entiendo que su tenor es inapropiado y no se corresponde con el comportamiento ejemplar que debe tener en todo momento una autoridad, como lo es un alcalde".

También asegura que "el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público y constituyen razón de ser de la propia esencia del partido al que pertenecí y a cuya militancia renuncié por estos mismos hechos". La renuncia abarca su tarea de alcalde y también sus competencias como concejal.

La vacante como concejal la ocupará Críspulo Muñoz

En la sesión, que ha durado algo menos de cinco minutos y a la que no ha acudido Fernández, también se ha dado cuenta que la vacante como concejal del PSOE la ocupará Críspulo Muñoz Redondo, suplente número uno de la lista electoral del PSOE en las elecciones municipales de 2023, tras no aceptar esa incorporación ni la persona que ocupaba el número 10 ni la que ostentaba el número 11 de la candidatura. Para la incorporación del nuevo edil se dará cuenta a la junta electoral central.

En siguiente paso será el pleno de toma de posesión de la nueva alcaldesa que se debe convocar en el plazo de unos diez días, cargo para el que Jessica Jiménez ha sido propuesta y que debe salir adelante con la mayoría absoluta que mantienen los socialistas en el Consistorio belalcazareño.