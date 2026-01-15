Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas

Dos personas han tenido que ser hospitalizadas por quemaduras e inhalación de humo en la madrugada de este jueves 15 de enero tras el incendio en una vivienda de un bloque de tres plantas ubicado en la urbanización Pedro Garfias de Cabra, según han indicado a Diario CÓRDOBA algunos de los afectados y de la familia cuya vivienda ha sido la más afectada de la tercera planta del bloque número 7. Una mujer de 72 años ha tenido que ser trasladada a la unidad de quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ante la gravedad de las quemaduras y una de sus hijas se encuentra ingresada en la UCI del hospital Infanta Margarita de Cabra.

Estas mismas fuentes han precisado que el fuego se inició en torno a las 4.00 horas cuando varios vecinos llamaron alertando a la Policía Local y Nacional de que se estaba produciendo un incendio en un piso ubicado en la tercera planta del edificio referido. Al menos una habitación de la vivienda ha quedado completamente calcinada.

Interior del piso incendiado en Cabra. / CÓRDOBA

Cuarenta personas desalojadas

Tras ello, acudieron agentes de los mencionados cuerpos de seguridad, servicios sanitarios del 061 y bomberos del parque comarcal de Lucena, que atendieron por inhalación de humo a varios de los vecinos afectados. Un total de cuarenta personas, residentes de once viviendas, han tenido que ser desalojadas. Todas ellas han sido trasladadas al centro cívico del barrio al no poder acceder a sus inmuebles después de haber acudido a sus hogares, acompañadas de los efectivos, para la retirada de algunas pertenencias. El edificio ha sido precintado posteriormente.

Mensaje de Fernando Priego en Facebook sobre el incendio en Cabra. / CÓRDOBA

Según ha podido saber este periódico, el incendio se originó en el comedor del piso por causas que, por el momento, se están investigando. En el interior de la vivienda se encontraban una mujer de 72 años y sus dos hijas, siendo la primera trasladada por la gravedad de las quemaduras a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que una de las hijas ha sido ingresada en la UCI del hospital Infanta Margarita, como explicaba Vanesa, la otra de las hijas, a este periódico, indicando que su madre, dependiente, se encontraba durmiendo en el comedor por tener que hacer uso de oxígeno.