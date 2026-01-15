Las once familias desalojadas en Cabra tras el incendio no podrán volver a sus casas hasta que los técnicos lo determinen

Las once familias que han tenido que ser desalojadas en la madrugada de este jueves por el incendio de una vivienda en la urbanización Pedro Garfias de Cabra deberán permanecer fuera de sus casas hasta que los técnicos determinen que es seguro habitar el edificio, de tres plantas, que se encuentra precintado.

Entretanto, el Ayuntamiento los ha realojado a todos en hoteles de la ciudad, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, quien ha indicado que, aunque el regreso no es posible de momento, se está gestionando que puedan acceder en condiciones de seguridad al inmueble para recoger algunas de sus pertenencias.

Atención básica y psicológica

Estas familias están siendo atendidas por personas de los servicios sociales municipales y el Consistorio ha puesto también a su disposición atención psicológica, y los ha ayudado desde primera hora proporcionándoles necesidades básicas como mantas, abrigo y artículos de higiene, en lo que ha colaborado también el ropero solidario.

En el incendio han resultado heridas muy graves una mujer de 72 años, que ha tenido que ser trasladada a la unidad de quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y una de sus hijas, que se encuentra ingresada en la UCI del hospital Infanta Margarita de Cabra.