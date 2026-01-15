Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque

Un trabajador de 64 años de edad ha muerto este jueves tras sufrir un accidente laboral en una cantera de la localidad cordobesa de Luque, según ha informado el teléfono 112, servicio perteneciente a la Junta de Andalucía.

El siniestro laboral se ha producido sobre las 15.24 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de que un trabajador había resultado herido por la caída de un hierro y había quedado atrapado en una cinta transportadora en una cantera.

Al lugar han acudido al auxilio de la víctima efectivos de los bomberos de Baena, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado el fallecimiento del operario, de 64 años de edad, y ha solicitado la activación del protocolo judicial. El 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Los sindicatos CCOO y UGT han emitido un comunicado en el que lamentan la que se ha convertido en la primera muerte del año por accidente laboral de Andalucía y trasladan su pesar a la familia y a los allegados del trabajador fallecido.

Los sindicatos piden una "investigación a fondo" del accidente

Tanto UGT como CCOO piden "que se investiguen a fondo" las circunstancias de este accidente mortal con el objetivo de "poder mejorar la prevención de riesgos y evitar accidentes similares en el futuro".

Los dos sindicatos remarcan la importancia de la prevención, de que los trabajadores "cuenten con los equipos de protección individuales (EPI) adecuados y también de que reciban la formación necesaria y actualizada sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo".