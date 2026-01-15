El IES Juan de Aréjula de Lucena mejora sus instalaciones con fondos de la Junta de Andalucía

Diferentes líneas de financiación de la Junta de Andalucía han permitido la ejecución de sucesivas intervenciones en el instituto Juan de Aréjula de Lucena, dirigidas fundamentalmente al fortalecimiento de la climatización y la ampliación de las infraestructuras docentes.

Además, sendas partidas de 18.000 euros entre las anualidades 2025 y 2026 han posibilitado reformar la acústica del pabellón multiusos y añadir una sala de frío a las instalaciones del ciclo de Cocina y Restauración.

En el capítulo de climatización, con una subvención de 56.000 euros, los trabajos se centran en proporcionar calefacción a la zona de talleres de automoción. Y, finalmente, desde el programa Mejora tu Centro, una cuantía de 30.000 euros materializará la creación una segunda aula para la formación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Por lo demás, el centro ha recibido multitud de dispositivos electrónicos y pizarras digitales.

Pabellón multiusos del IES Juan de Aréjula de Lucena. / M. González

La directora, María José Palomar, se ha congratulado por "las grandes mejoras" logradas mediante "las atribuciones económicas" consignadas por la Junta.

Una visita institucional

La directora del centro relató estas intervenciones durante la visita del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, quien calificó al instituto como "referente" en la localidad y la provincia. En su intervención destacó que la Junta, desde 2019, ha invertido cuatro millones de euros en infraestructuras educativas en Lucena y reparó en los programas vigentes de confort térmico, con 400.000 euros movilizados en la localidad; y Mejora tu Centro, engrosado con 300.000 euros.

Copé incidió en "la autonomía" conferida a los centros y que desemboca en "una mayor agilidad" al detectar "las necesidades" y también contribuye a generar desarrollo económico en el municipio porque contratan empresas locales.

Por último, el alcalde, Aurelio Fernández, elevó al IES Juan de Aréjula como "buque insignia" en la oferta académica de ciclos formativos durante las últimas décadas en Lucena.