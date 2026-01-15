Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad privadaCarlos IsaacEl tiempoViolencia de géneroAgresión sexualIncendio CabraCáncer de mamaAccidente laboral LuqueCaso Paco Molina
instagramlinkedin

Educación

El IES Juan de Aréjula de Lucena mejora sus instalaciones con fondos de la Junta de Andalucía

El centro reformará la acústica del pabellón multiusos y creará una segunda aula para la formación de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, además de la mejora en climatización

Autoridades educativas visitan una de las aulas del IES Juan de Aréjula de Lucena.

Autoridades educativas visitan una de las aulas del IES Juan de Aréjula de Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Diferentes líneas de financiación de la Junta de Andalucía han permitido la ejecución de sucesivas intervenciones en el instituto Juan de Aréjula de Lucena, dirigidas fundamentalmente al fortalecimiento de la climatización y la ampliación de las infraestructuras docentes.

Además, sendas partidas de 18.000 euros entre las anualidades 2025 y 2026 han posibilitado reformar la acústica del pabellón multiusos y añadir una sala de frío a las instalaciones del ciclo de Cocina y Restauración.

En el capítulo de climatización, con una subvención de 56.000 euros, los trabajos se centran en proporcionar calefacción a la zona de talleres de automoción. Y, finalmente, desde el programa Mejora tu Centro, una cuantía de 30.000 euros materializará la creación una segunda aula para la formación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Por lo demás, el centro ha recibido multitud de dispositivos electrónicos y pizarras digitales.

Pabellón multiusos del IES Juan de Aréjula de Lucena.

Pabellón multiusos del IES Juan de Aréjula de Lucena. / M. González

La directora, María José Palomar, se ha congratulado por "las grandes mejoras" logradas mediante "las atribuciones económicas" consignadas por la Junta.

Una visita institucional

La directora del centro relató estas intervenciones durante la visita del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, quien calificó al instituto como "referente" en la localidad y la provincia. En su intervención destacó que la Junta, desde 2019, ha invertido cuatro millones de euros en infraestructuras educativas en Lucena y reparó en los programas vigentes de confort térmico, con 400.000 euros movilizados en la localidad; y Mejora tu Centro, engrosado con 300.000 euros.

Copé incidió en "la autonomía" conferida a los centros y que desemboca en "una mayor agilidad" al detectar "las necesidades" y también contribuye a generar desarrollo económico en el municipio porque contratan empresas locales.

Noticias relacionadas y más

Por último, el alcalde, Aurelio Fernández, elevó al IES Juan de Aréjula como "buque insignia" en la oferta académica de ciclos formativos durante las últimas décadas en Lucena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
  2. Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
  3. Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
  4. Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
  5. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
  8. Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque

El PSOE de Cabra propone una consulta popular sobre las plantas de biometano y solicita informes técnicos independientes

El PSOE de Cabra propone una consulta popular sobre las plantas de biometano y solicita informes técnicos independientes

Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuito" en una finca en Peñarroya

Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuito" en una finca en Peñarroya

Cien años de una visita histórica: así fue la parada de Alfonso XIII en Bujalance

Puente Genil reduce el desempleo un 42% en diez años

Puente Genil reduce el desempleo un 42% en diez años

Más lluvia a la vista: la Aemet avisa de nuevas precipitaciones tras caer más de 14 litros en una noche en Córdoba

Más lluvia a la vista: la Aemet avisa de nuevas precipitaciones tras caer más de 14 litros en una noche en Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba en una semana con nuevas lluvias

Así está el nivel de los embalses de Córdoba en una semana con nuevas lluvias

Manuel Mesa, jefe de la Unidad de Aparato Locomotor: "El hospital de Pozoblanco es el que tiene una menor demora en España para cirugía de cadera"

Almodóvar celebra su tradicional baile de las cortijeras por San Sebastián

Almodóvar celebra su tradicional baile de las cortijeras por San Sebastián
Tracking Pixel Contents