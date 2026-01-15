Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tentativa de homicidio

A prisión por causar una herida grave en el cuello a un hombre con un vaso de cristal en Pozoblanco

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital Valle de los Pedroches para ser atendida de urgencia

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a una mujer de 41 años tras agredir con un vaso de cristal a un hombre en una discoteca, provocándole heridas de gravedad en el cuello. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital de la localidad para ser atendia de urgencia. La agresora, que ingresó en prisión inmediatamente después de lo ocurrido, está acusasa de un delito de tentativa de homicidio, según ha informado el instituto armado.

Según ha explicado la Guardia Civil, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos la madrugada del pasado día 4 de enero, a través de una llamada telefónica recibida en la central COS, en la que comunicaban que se había producido una agresión a una persona en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de Pozoblanco.

Inmediatamente, la central COS pasó el aviso a las patrullas en servicio y una de ellas se desplazó al local indicado, donde, tras comprobar la veracidad de la llamada, pudieron saber que un hombre había resultado herido de carácter grave en el cuello, por lo que tuvo que ser evacuado al hospital de Pozoblanco para ser atendido de urgencia, relata la Guardia Civil

Ante ello, los guardias civiles actuantes iniciaron una investigación para el total esclarecimiento de los hechos que les permitió permitió averiguar que, al parecer, la presunta agresora, tras molestar a un grupo de clientes que se encontraban en el establecimiento, rompió un vaso y agredió a uno de los clientes, causándole heridas de carácter grave en el cuello.

La agresora huyó tras la pelea

Tras la agresión, la presunta autora de los hechos abandonó el rápidamente el lugar, mientras que la víctima fue trasladada al hospital de Los Pedroches para ser atendida de urgencia.

El posterior desarrollo de la investigación permitió a la Guardia Civil la identificación, localización y detención de una mujer de 41 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa.

