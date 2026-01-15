La depuradora de La Carlota permitirá reutilizar el agua para el campo

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, han visitado este jueves las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Carlota, una infraestructura estratégica que se encuentra actualmente al 55% de ejecución.

Durante la visita, Adolfo Molina ha subrayado que la Junta de Andalucía mantiene intacta su hoja de ruta en materia de infraestructuras hidráulicas", una planificación que ha definido como "el mayor impulso al ciclo integral del agua en la historia de Andalucía". En este sentido, ha recordado que en la provincia de Córdoba hay 54 actuaciones hidráulicas en marcha -10 ya se pondrán en marcha en 2026-, dentro de una movilización inversora que alcanza los 252 millones de euros.

La EDAR de La Carlota cuenta con un presupuesto de 16.940.397,40 euros y tiene prevista su recepción y entrega a la Diputación de Córdoba en 2026, para su posterior puesta en funcionamiento. Esta infraestructura permitirá mejorar de forma notable el tratamiento de las aguas residuales del municipio, reforzando la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normativa europea.

Una estrategia global

Molina ha señalado que esta actuación se enmarca en una estrategia global que no se detiene por las condiciones meteorológicas. "La planificación hidráulica del Gobierno andaluz no depende de que llueva o no; depende del compromiso con el futuro de nuestros pueblos, de nuestra economía y de nuestro medio ambiente", ha afirmado.

Por su parte, el delegado territorial, Francisco Acosta, ha destacado el impacto directo de estas inversiones en el sector agrario. "El agua depurada y regenerada está dejando de ser un residuo para convertirse en un recurso clave para el campo andaluz", ha señalado, subrayando que estas infraestructuras permiten garantizar recursos hídricos y generar nuevas oportunidades para la agricultura en la provincia.

Ambos responsables han recordado que la Junta de Andalucía trabaja con una hoja de ruta hidráulica hasta 2039, que situará a la comunidad "a la cabeza de la producción de agua regenerada en España", avanzando hacia un modelo más sostenible y menos dependiente de la meteorología.