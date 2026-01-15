El Castillo de Hornachuelos abre sus puertas al público el 17 de enero con acceso gratuito

El Castillo de Hornachuelos inicia una nueva etapa con su apertura al público a partir del próximo sábado, 17 de enero, y lo hará de forma gratuita, ofreciendo así la oportunidad de disfrutar de sus vistas panorámicas y de una experiencia ligada a la historia y evolución del casco histórico de la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, las visitas para el público general se realizarán los sábados, domingos y festivos en horario de 11.00 a 13.00 horas, mientras que de lunes a viernes el acceso quedará reservado para grupos organizados tales, como centros educativos, asociaciones o empresas, previa reserva. Dado que el aforo es muy limitado, será imprescindible realizar reserva previa en los teléfonos 636 921 298, 687 359 714 o 957 640 786.

La apertura llega unos meses después de que finalizaran las obras de puesta en valor del castillo y su recinto amurallado, iniciadas en junio de 2022. Este ha sido uno de los proyectos más relevantes desarrollados en Hornachuelos en los últimos años, enmarcado dentro del Plan de Reactivación del Casco Antiguo (Plan Perca), que además de a la intervención principal ha afectado también al resto dle recinto, con trabajos que continuarán desarrollándose en los próximos meses.

Iluminación exterior del Castillo de Hornachuelos. / CÓRDOBA

Entre las actuaciones más destacadas de las obras que se han desarrollado, el Consistorio destaca la del Paseo de Ronda, que hasta la finalización de la actuación era inaccesible. La construcción de una nueva torre de acceso permite recorrer este espacio y contemplar la configuración completa del casco histórico. Dicha torre cuenta con escalera y montacargas, garantizando el acceso a personas con movilidad reducida, así como barandillas de seguridad. En la cámara situada en la parte más alta del monumento los visitantes podrán conocer la historia del castillo y las distintas intervenciones realizadas hasta el momento.

La plaza de armas acogerá actos culturales

El proyecto también ha contemplado la recuperación de tramos deteriorados del recinto amurallado, sacando a la luz zonas poco conocidas hasta ahora. A ello se suma el acceso al aljibe, la restauración integral de la plaza de armas, que ha sido devuelta a su cota original, y el estudio para la creación de un pequeño parque arqueológico en la zona sur del recinto. Una vez finalizada la puesta en valor de la plaza, el objetivo municipal es que este espacio pueda acoger actividades culturales, funcionando como teatro vertical o cine al aire libre, con los muros del castillo como telón de fondo.

La actuación principal contó con un presupuesto total de 638.947,80 euros, financiado en un 60% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del programa del 1,5% Cultural, que aporta alrededor de 383.000 euros, mientras que la inversión municipal superó los 250.000 euros.

Un centro de interpretación en el inmueble adosado al Castillo

Por otra parte, el Ayuntamiento ha obtenido una subvención de 100.000 euros, enmarcada en el programa Patcul, promovido por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y financiado con fondos europeos Feder. La ayuda se destinará a la rehabilitación y puesta en valor del inmueble adosado al Castillo, con el objetivo de convertirlo en el futuro centro de interpretación del Castillo de Hornachuelos.

La resolución definitiva, ya aprobada, confirma una intervención que alcanzará un montante total de 223.487 euros, configurándose como una de las actuaciones patrimoniales más importantes de los últimos años en el municipio. El proyecto permitirá rehabilitar la vivienda situada en la calle Castillo, 14 y transformarla en un espacio destinado a explicar la historia, arquitectura y relevancia del monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación hará posible la recuperación de elementos defensivos singulares del recinto medieval, entre ellos parte del antemuro o falsabraga, actualmente integrado en el interior del inmueble. El proyecto contempla una rehabilitación integral, incluyendo la restauración de fachadas, la intervención en el patio trasero, la recuperación de la barbacana del castillo, la reparación completa de cubiertas y la solución de problemas estructurales como humedades y filtraciones. Asimismo, se dotará al edificio de una entrada accesible, con rampa de acero corten, señalética adaptada y espacios expositivos y audiovisuales renovados.