El Ayuntamiento de Rute destina 60.000 euros a la reforma integral del edificio de Infantil del CEIP Fuente del Moral

A finales de febrero estará terminada la reforma del edificio de Infantil del colegio Fuente del Moral de Rute. Las obras las acomete el Ayuntamiento con presupuesto propio y una subvención de Diputación de Córdoba. La inversión ronda los 60.000 euros en una actuación que "es prioritaria para nosotros, ya que se trata de una demanda histórica", ha señalado el alcalde de Rute, David Ruiz. Se trata de cuatro aulas de educación Infantil, ya que desde hace años se encontraba en mal estado toda la solería del edificio.

Con estas obras, además de una nueva pavimentación y zócalos, se acomete la reforma de los baños, se crea un nuevo espacio aula y los cerramientos, tanto puertas como ventanas, que no aislaban correctamente el edificio.

Las obras se iniciaron en las navidades

Rafael García, concejal de Urbanismo, ha precisado que, aunque inicialmente se contempló una inversión menor, se ha decidido completar una reforma integral "incorporando también aportación municipal", con actuaciones en pavimentos, zócalos, aseos, carpinterías y ventanas, eliminando elementos antiguos "que, lejos de contribuir a la eficiencia energética, generaban pérdidas térmicas muy importantes". Las obras se iniciaron durante las vacaciones de Navidad y está previsto que finalicen a finales de febrero.

Durante este periodo, el centenar de alumnos de Infantil de 3 y 4 años están dando clases en otras aulas del centro, ha recordado el director de CEIP Fuente del Moral, José Antonio Tejero, para quien esta reforma era necesaria dado el estado de este edificio desde hace décadas. "En un primer momento se planteó sólo el cambio del suelo", si bien, tras evaluar las deficiencias existentes, se ha optado por una intervención completa "con arreglos en suelo, paredes, pintura, carpintería metálica, cuartos de baño y elementos interiores y exteriores, en definitiva, una remodelación entera de las aulas de Infantil".