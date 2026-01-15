El Arrebato anuncia concierto en Pozoblanco en su tour 'El viaje inesperado'

El Arrebato continúa sumando fechas a su última gira, El viaje inesperado, confirmando su paso por Pozoblanco. El artista actuará en el teatro El Silo, un escenario que conoce a la perfección ya que es la quinta vez que actúa en el espacio escénico pozoalbense. El anuncio lo ha realizado el propio artista a través de sus redes sociales.

Su primera actuación se remonta al año 2012 y para la siguiente visita a la localidad pozoalbense hubo que esperar a 2019 ya que en 2015 se anunció un concierto que finalmente fue cancelado. A partir de ahí, el cantante ha llegado con sus giras de 2023, de 2024 y lo hará con este nuevo tour en 2026. El concierto tendrá lugar el 13 de febrero y las entradas se podrán adquirir a partir del 21 de enero.

El viaje inesperado es el título del tour, pero también el del último álbum del artista, lanzado a finales de 2025. Un trabajo discográfico que celebra la vida, la improvisación y la belleza de lo no planeado, con canciones optimistas y un toque de ritmos como la bachata, incluyendo éxitos como Bailando en pijama y El viaje inesperado.