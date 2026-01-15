Música
El Arrebato anuncia concierto en Pozoblanco en su tour 'El viaje inesperado'
Será la quinta vez que el artista actue en el teatro El Silo
El Arrebato continúa sumando fechas a su última gira, El viaje inesperado, confirmando su paso por Pozoblanco. El artista actuará en el teatro El Silo, un escenario que conoce a la perfección ya que es la quinta vez que actúa en el espacio escénico pozoalbense. El anuncio lo ha realizado el propio artista a través de sus redes sociales.
Su primera actuación se remonta al año 2012 y para la siguiente visita a la localidad pozoalbense hubo que esperar a 2019 ya que en 2015 se anunció un concierto que finalmente fue cancelado. A partir de ahí, el cantante ha llegado con sus giras de 2023, de 2024 y lo hará con este nuevo tour en 2026. El concierto tendrá lugar el 13 de febrero y las entradas se podrán adquirir a partir del 21 de enero.
Nuetro trabajo
El viaje inesperado es el título del tour, pero también el del último álbum del artista, lanzado a finales de 2025. Un trabajo discográfico que celebra la vida, la improvisación y la belleza de lo no planeado, con canciones optimistas y un toque de ritmos como la bachata, incluyendo éxitos como Bailando en pijama y El viaje inesperado.
