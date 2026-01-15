Apannedis agradece el apoyo de la Diputación de Córdoba y la apuesta por los jóvenes con discapacidad intelectual

La Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales, Apannedis, ha recibido la visita de la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, por ser una de las asociaciones que ha recibido una ayuda de 20.000 euros por parte del Instituto Provincial de Bienestar Social.

Concretamente, esta subvención se ha otorgado para la atención integral terapéutica a personas con diversidad funcional y sus familias. Aguilera ha destacado el “trabajo importante” que hace la asociación, “un trabajo fundamental” para “no rendirse” como lo han hecho desde la asociación Apannedis.

“Ese convenio era para trabajar la parte pedagógica, la parte logopédica, la parte de audición y lenguaje de los usuarios de la asociación”, como ha comentado Aguilera, porque “lo que se pretende es que haya autonomía, si es posible, autonomía plena”. La diputada ha elogiado a la plantilla que trabaja en esta asociación y también que la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, haya acudido a la diputación cuando necesitan de ayuda para seguir con su trabajo. Aguilera resaltó también el empleo que se da en esta asociación “dando trabajo de calidad y estable a muchas personas que no tengan que irse de su pueblo”.

Representantes institucionales en su visita a Apannedis / José Muñoz Caro

La alcaldesa, por su parte, ha puesto en valor el trabajo de Apannedis indicando que “son muchos años trabajando por la discapacidad, por las personas que necesitan un apoyo esencial para la inclusión dentro de la sociedad y el apoyo a las familias”. Esteo resaltó que trabajan con “una gran profesionalidad” y el ayuntamiento refuerza ese trabajo con “un convenio específico” cada año.

Antonio Navarro, gerente de Apannedis, ha agradecido “el apoyo institucional que nos ofrecen todos los años” y la “ayuda extraordinaria que nos brindaron el año pasado” a ambas instituciones. “Fue un año muy duro y estuvimos a punto de desaparecer”, ha señalado Navarro agradeciendo el apoyo prestado.

Los objetivos de este proyecto se centran en facilitar y acercar a las personas con discapacidad y/o alteraciones en su desarrollo y a sus familias los recursos necesarios y atención integral rehabilitadora que permitan su desarrollo e integración en la sociedad mediante la atención infantil-juvenil y la detección y valoración de necesidades especiales.

Apannedis desarrolla su labor desde 1995 y además de la sede en Palma del Río cuenta con otras tres en la comarca, en los municipios de Fuente Palmera, Posadas y Hornachuelos. “Trabajamos en el presente y estamos trabajando en el futuro de las personas para que el día de mañana tengan residencias, tengan viviendas tuteladas, tengan empleo”, según las propias palabras del gerente. También cuentan con voluntarios dentro de la organización.