Almodóvar celebra su tradicional baile de las cortijeras por San Sebastián

Almodóvar celebrará este sábado el tradicional baile de las cortijeras con motivo de la celebración del día de San Sebastián, una antigua tradición que fue recuperada el año pasado por el Ateneo Popular de Almodóvar dentro de los actos de su centenario fundacional.

La jornada comenzará a las 17.30 horas con una ofrenda floral a San Sebastián en la ermita del Rosario y San Sebastián, situada en la calle Escultor Pablo Serrano, 2. Posteriormente, se desarrollará el desfile y baile de las cortijeras, que tendrá lugar en la propia ermita y continuará por la plaza Juan Merinas Cuesta y la plaza de la Constitución, en el entorno del Ateneo Popular. Las coplas serán interpretadas por los artistas locales Gema Martínez, Sandra Yuste, Paqui Fernández, Fran Gómez, Rocío Gómez y Ainara Carracedo.

Cartel del baile de las cortijetas de Almodóvar. / CÓRDOBA

Además, dentro del Ateneo Popular se podrá visitar una exposición de trajes folklóricos de la provincia de Córdoba, confeccionados por la residencia para la tercera edad El Mirador.

La celebración concluirá con una degustación gastronómica de la mano de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ofrecerá sopaipas y chocolate para poner el broche final a la tarde.