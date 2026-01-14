Puente Genil se consolida como destino navideño andaluz tras una campaña exitosa

El concejal de Festejos de Puente Genil, Joaquín Reina, ha realizado este miércoles un balance de la campaña navideña y del impacto que ha supuesto la misma en la localidad. Reina ha señalado que la Navidad 2025 “ha situado a Puente Genil entre los grandes destinos andaluces gracias a una apuesta que ha combinado turismo, cultura, comercio y una gestión municipal coordinada”. Todo ello ha hecho que la ciudad “reciba durante siete semanas a miles de visitantes atraídos por la iluminación navideña, la programación cultural y la creciente proyección de la marca Puente Genil en redes sociales”.

En su rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Turismo y Educación, María Delgado, y por la gerente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Yésica Sánchez, Joaquín Reina ha valorado especialmente “la capacidad de Puente Genil para movilizar a miles de personas en torno a la cultura, el deporte y la convivencia, en más de 40 eventos, y esa participación masiva demuestra que la ciudadanía quiere una Navidad viva, diversa y abierta a todos los públicos”. Solo en el fin de semana del puente de la Constitución se registró una afluencia de 40.000 personas.

Dispositivo de limpieza

Del mismo modo, Reina, ha destacado el dispositivo especial de limpieza y mantenimiento llevado a cabo por los operarios de Egemasa, “un trabajo impecable realizado con profesionalidad, rapidez y un compromiso absoluto con la imagen de Puente Genil”, así como la coordinación con la Policía Local.

El concejal de Festejos también ha aprovechado su rueda de prensa para destacar el impacto de la campaña navideña en las redes sociales municipales, con más de dos millones de visualizaciones en Facebook e Instagram.

Por último, y preguntado por las quejas sobre la falta de aseos portátiles en algunas zonas de la localidad, Joaquín Reina dijo que en el caso del Paseo del Romeral este año se han habilitado las instalaciones del Mercado de Abastos, que se encontraba abierto al público. "Además, en el caso de los aseos portátiles instalados en años anteriores en la calle Manuel Melgar, este año recibimos un escrito firmado por los vecinos en el que se nos trasladaba la problemática existente con los aseos, por lo que este año se decidió no colocarlos, aunque visto lo visto, el resultado ha sido peor. En cualquier caso, tomamos nota de esas cuestiones para intentar mejorar el próximo año", concluyó.

Impulso al comercio local

La gerente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Yésica Sánchez, ha afirmado que la campaña de Navidad ha arrojado un balance muy positivo, consolidándose como una herramienta eficaz de impulso al comercio local: "A través de la app de Puente Genil han participado un total de 71 comercios, que han repartido 13.466 papeletas digitales entre sus clientes. Gracias a los datos registrados en la aplicación, se estima un volumen de ventas aproximado de 135.000 euros sólo en papeletas".

Sánchez ha indicado que "en paralelo, los resultados de la encuesta comercial realizada tras la campaña reflejan una percepción claramente favorable por parte del tejido empresarial. El 72,2% de los comercios encuestados ha señalado que la Navidad les ha ido mejor que el año anterior, frente a un 5,6% que la considera similar y un 22,2% que indica un comportamiento peor. Entre los establecimientos que han registrado una mejora, el incremento de ventas se sitúa entre un 10% y un 30% respecto al año pasado". Durante la campaña se ha premiado la fidelidad de los clientes, resultando cinco personas agraciadas con un total de 65 regalos.