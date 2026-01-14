El PSOE denuncia la "corrupción" y el "pelotazo" de la Junta en la sanidad pública de Córdoba

La secretaria genera del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este miércoles con dureza lo que considera como "corrupción" y "pelotazo" del gobierno del PP en la Junta de Andalucía respecto a la gestión de la sanidad pública en la provincia de Córdoba. Crespín se ha referido así a la investigación judicial sobre irregularidades en la contratación pública del SAS en la provincia en los años 2020 y 2021.

Crespín ha cifrado en 117 millones de euros la cantidad presuntamente defraudada sólo en el caso de la provincia cordobesa y ha culpado directamente al gobierno de Juanma Moreno. “No era sólo una cuestión ideológica, sino también económica y delictiva”, ha dicho la responsable de los socialistas cordobeses, refiriéndose a las tres denuncias similares actualmente en los juzgados.

La investigación judicial

La apertura de una investigación judicial por presunto fraude, falsedad documental y prevaricación por los contratos sanitarios en pandemia en Córdoba, con base en el Hospital Reina Sofía, "es la prueba de la corrupción y del pelotazo sanitario del Gobierno de Moreno Bonilla que veníamos denunciando los socialistas desde la pasada legislatura", un hecho que ha sido calificado por la dirigente como "gravísimo e inapelable" y que, a su juicio, debe forzar a las y los cordobeses a hacer de la próxima cita electoral andaluza un "referéndum por la sanidad pública y echar a Moreno Bonilla antes de que la hunda y se la cargue del todo".

Crespín ha aprovechado una reunión con alcaldes y concejales de la provincia para efectuar sus críticas. Además, ha argumentado que los supuestos delitos no pueden explicarse sólo por la pandemia, aunque la investigación abarca los años 2020 y 2021, en plena crisis del covid.

Adjudicaciones millonarias "a dedo"

En el caso del Hospital Reina Sofía, Crespín ha asegurado que "se ha utilizado espuriamente el procedimiento de emergencia sin que existiera justificación fáctica ni jurídica para ello, adjudicando sin el menor control ni procedimiento importes millonarios de contratos públicos a dedo". Eso ha supuesto, en su opinión, un "claro daño al interés general y a las arcas públicas, al pagar mayor precio por unos servicios médicos que, de haber existido la exigible competencia en la licitación, se habrían contratado a unos precios evidentemente inferiores a los de partida".

En el foco de la denuncia cordobesa está la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, en su etapa de directora-gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Sofía, aunque el juez ha pedido información al SAS sobre el personal técnico y administrativo que tramitaba dichos contratos y los 150 expedientes bajo sospecha.