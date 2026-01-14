Las obras de acceso al polígono industrial de Pozoblanco se reanudarán el próximo 19 de enero

Las obras de ampliación y mejora de la carretera de acceso desde la circunvalación hasta el polígono industrial de Dehesa Boyal de Pozoblanco se reanudarán el próximo lunes, 19 de enero, tras el parón acordado por el periodo navideño y las inclemencias meteorológicas. Así lo ha confirmado el diputado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, en una visita realizada a la localidad junto al alcalde pozoalbense, Santiago Cabello.

Se trata de una actuación estratégica, largamente demandada por el municipio, que mejorará la seguridad vial, la accesibilidad al recinto ferial y a los polígonos industriales, y facilitará el tránsito tanto de vehículos pesados como de peatones, según destacaron ambos políticos.

El proyecto está impulsado por la Diputación

El proyecto, impulsado por la Diputación de Córdoba con una inversión superior al millón de euros, contempla el ensanche de la calzada, la rebaja de la rasante, la creación de una glorieta para ordenar el tráfico y la construcción de un itinerario peatonal que conectará el núcleo urbano con la zona industrial. Una vez retomados los trabajos, se prevé que la actuación esté finalizada en primavera, dando respuesta a una "reivindicación histórica" de empresas, cooperativas y vecinos de Pozoblanco y de la comarca de Los Pedroches.

En unas semanas comenzará la demolición de los edificios del entorno del mercado de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Junto a esta intervención "prioritaria" en materia de infraestructuras viarias, el Ayuntamiento de Pozoblanco y la Diputación mantienen en marcha otros proyectos para el municipio. Entre ellos destaca la construcción de la cubierta del Club Hípico, una instalación de 1.700 metros cuadrados que permitirá el desarrollo de actividades deportivas y formativas durante todo el año y cuya finalización está prevista en los próximos dos meses. Precisamente estas han sido las obras que han visitado ambos políticos.

Otros proyectos

Del mismo modo, ambas administraciones avanzan en el proyecto de remodelación del mercado de abastos y su entorno. Tras la adquisición de los inmuebles necesarios, en las próximas semanas se iniciarán trabajos de demolición y adecentamiento, ya que se preparará un mercado provisional que permitirá acometer la reforma integral del espacio con financiación de fondos europeos. Esa reforma integral está prevista, según se avanzó, para el año 2027, ya que el proyecto todavía no está definido.