Movistar activa la nueva antena de telefonía de Ochavillo del Río

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha comunicado que la nueva antena ubicada en Ochavillo del Río se encuentra ya en funcionamiento de manera parcial, mejorando de manera notable la cobertura móvil en la entidad local.

La activación del servicio se ha producido en los últimos días y, aunque la instalación ya está emitiendo señal en 3G, 4G y 5G, aún quedan algunas bandas por activar, pendientes de autorizaciones por parte del Ministerio competente.

En caso de que hubiera calles o zonas donde la señal no llegue con la intensidad suficiente, los vecinos pueden informar al Ayuntamiento de Fuente Palmera, que dará traslado de dichas incidencias a la compañía Telefónica–Movistar, con la que se mantiene un contacto permanente para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la progresiva mejora de la cobertura.

El expediente para la puesta en marcha de esta antena ha sido tramitado íntegramente por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, que ha concedido la licencia y coordinado los distintos permisos necesarios con el objetivo de dotar de este servicio a Ochavillo del Río y paliar una situación de falta de cobertura que venía afectando a sus vecinos y vecinas desde hace años.

Un trabajo conjunto

En este proceso se ha trabajado de forma conjunta con Endesa, Ingeniería EDAS, American Tower (empresa encargada de la instalación de la infraestructura), Cobra (responsable del despliegue de fibra) y Movistar, haciendo posible que la antena pueda entrar en servicio y comenzar a mejorar las comunicaciones móviles en el núcleo.

El proyecto ha tenido un coste de 22.445,00 euros, incluyendo tanto la infraestructura de dicha torreta como las distintas instalaciones necesarias para su funcionamiento.

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha señalado que “mejorar las infraestructuras de comunicación en todos nuestros núcleos es una prioridad de este Ayuntamiento. La puesta en marcha de esta antena en Ochavillo del Río es un paso importante para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, que durante mucho tiempo han sufrido problemas de cobertura”.

Asimismo, ha subrayado que “seguiremos trabajando con las compañías y las distintas administraciones para que la antena esté operativa al 100% lo antes posible y para avanzar en soluciones similares en el resto de la Colonia”.