Montilla facilitará la contratación de 14 menores de 30 años con un programa de la Junta

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el programa Activa-T Joven como una apuesta concreta por mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del municipio y facilitar su inserción laboral en el ámbito local. El plan permitirá contratar a 14 jóvenes con perfiles profesionales de albañilería, peones de la construcción, jardinería, electricidad y montadores, con uno de ellos reservado a personas con discapacidad.

El programa es posible gracias a la subvención concedida al Ayuntamiento de Montilla por la Consejería de Empleo. La cuantía total de la subvención asciende a 156.600 euros, lo que representa el 60 por ciento del coste del programa, mientras que el Ayuntamiento de Montilla aporta con fondos propios 93.934,69 euros, correspondientes al 40 por ciento restante.

El proyecto tendrá una duración global de 12 meses y se iniciará con la formalización del primer contrato, marcando así el punto de partida de una iniciativa que busca combinar formación práctica, experiencia profesional y arraigo territorial.

Toda la información relativa al programa Activa-T Joven, incluidos los códigos de ocupación necesarios para participar en el proceso, estará disponible en la página web municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y evitar dudas entre las personas jóvenes interesadas.

El papel del Ayuntamiento

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha situado esta iniciativa dentro del papel que desempeña la Administración local en el impulso económico y social del municipio. Y aunque el Ayuntamiento carece de competencias directas en materia de empleo, el primer edil ha afirmado que “sí tenemos un papel fundamental en la dinamización económica y social del municipio y, por tanto, en potenciar la posibilidad de empleo”.

En ese sentido, Llamas ha subrayado el valor de la cooperación institucional y ha señalado que “gracias a programas impulsados por la Junta de Andalucía con fondos europeos, el Ayuntamiento de Montilla puede realizar estas 14 contrataciones, ofreciendo a jóvenes de la localidad una oportunidad y una experiencia profesional que puede servirles para iniciar o consolidar su trayectoria laboral”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado los detalles administrativos y técnicos del programa, precisando que el Ayuntamiento presentó la solicitud a finales de 2025, una vez abierta la convocatoria.

Condiciones laborales

En cuanto a las condiciones, la delegada ha señalado que “las contrataciones tendrán una duración de seis meses, a jornada completa, y que la primera de ellas deberá formalizarse antes de que finalice el próximo mes de febrero, dentro del plazo máximo de dos meses desde la resolución”.

De igual modo, ha insistido en que resulta imprescindible que las personas interesadas estén inscritas tanto en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, animando a la población joven desempleada a acudir al SAE para comprobar o actualizar sus códigos de ocupación y no quedarse fuera del proceso por un mero trámite administrativo.