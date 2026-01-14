Lucena unifica los servicios de atención básica y pernocta para migrantes

Un único pliego agrupará desde este año las coberturas esenciales proporcionadas por el Ayuntamiento de Lucena a las personas migrantes y, también, a vecinos de la localidad que padecen tesituras vitales de especial dificultad y riesgo. El Consistorio ha realizado una licitación que engloba el desarrollo de los servicios en el Centro de Atención Básica al Inmigrante, localizado en los bajos de la Plaza de Toros, y el centro de pernocta dirigido a temporeros, con funcionamiento intermitente, en el módulo mayo del complejo formativo de los Santos.

El importe total estimado, para un tiempo máximo de cuatro años, asciende a 408.000 euros y el plazo de ejecución inicial comprende una anualidad, con un desembolso base de 103.000 euros.

La concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, esgrime al justificar esta fusión del expediente administrativo, aunque figuren dos lotes, que "el CABI es el sitio de referencia para el centro de pernocta", fijándose como punto de registro de los usuarios, y en estos momentos "estamos en prórroga porque cumplía ahora el contrato". Ambos recursos "atienden", por lo general, "a las mismas personas" y resulta preferible, y más efectivo en la atención, "unificar los dos servicios".

Oobjetivo: dar estabilidad y seguridad al servicio a migrantes

En este lapso 2025-2026, la Fundación Samu atiende el centro de pernocta mediante una adjudicación concreta. "Está funcionando muy bien", sostiene Aguilera, recordando que al principio surgió como "un proyecto piloto". En definitiva, "la idea es dar estabilidad y seguridad", sin decisiones de "última hora", y consolidar "una planificación".

Las cláusulas del contrato público incorporan la regulación de precios unitarios, respondiendo a las demandas reales de las coberturas, y la previsión de prórrogas, hasta un máximo de cuatro anualidades. El Ayuntamiento conserva íntegra la capacidad de organización, gestión y dirección, así como la supervisión y valoraciones de los beneficiarios.

También para locales y transeúntes

El CABI, vinculado al lote primero, con un importe de 50.311 euros, reúne actividades de atención diaria, duchas, lavandería, ropero, orientación social y talleres formativos. Está dirigido a personas migrantes y, también, sin ninguna distinción, a autóctonos, tanto transeúntes que se desplazan de una localidad a otra como personas que carecen de hogar en el municipio. La continuidad de la apertura varía entre primavera y verano, con tres días a la semana; de lunes a domingo, entre noviembre y febrero; y desde el lunes al viernes, de octubre a marzo.

Y el centro de pernocta, engarzado al segundo lote, provisto de una financiación de 52.608 euros, y actualmente en funcionamiento, circunscribe su apertura a las épocas de mayor frío, coincidiendo con la campaña olivarera, abarcando alojamiento nocturno propuesto a los temporeros, y transporte de ida y vuelta.

Este servicio se sincroniza con la campaña agrícola, aproximadamente entre noviembre y marzo, con un máximo de 20 plazas, con una apertura todos los días de la semana, de ocho de la tarde a ocho de la mañana.

Las empresas interesadas han de registrar sus propuestas antes del 11 de febrero.