La Diputación de Córdoba destina 25.712,50 euros al proyecto del carril bici que conectará Puente Genil con Campo Real

La Diputación de Córdoba, a través deI Área de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha licitado el contrato del servicio de asistencia técnica y elaboración del proyecto de ejecución del carril bici que conectará la Vía Verde del Aceite desde la estación de Campo Real hasta la estación de ferrocarril de Puente Genil. Una intervención que acabará con el aislamiento histórico de los Huertos Familiares.

El valor estimado del contrato es de 25.712,50 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de seis meses, pudiendo las entidades interesadas presentar su documentación hasta el próximo 28 de enero.

De acuerdo con lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas particulares, este trazado tiene una longitud aproximada de 4,5 kilómetros, con un ancho de 2 metros, e incluye la construcción de una pasarela de madera de 22 metros.

El carril bici partirá de la antigua estación de Campo Real

El contrato del carril bici se divide en dos lotes, uno es el estudio geotécnico de la traza, que deberá incluir trabajos de campo, ensayos de laboratorio y el informe geotécnico como tal; y el otro la redacción del proyecto constructivo, recogiendo memoria, planos y presupuestos.

Con respecto al trazado, la propuesta elaborada por la Diputación de Córdoba parte desde la antigua estación de Campo Real, discurriendo en paralelo al trazado de la carretera CO-6223, hasta llegar al paso a nivel y conectar con la A-318, avanzando en dirección a la localidad junto a la misma, pasando la Cañada de la Plata, el viaducto sobre el canal de riego Genil-Cabra, y el cruce que da acceso a los Huertos Familiares, hasta llegar a la rotonda de Los Trujales, donde ya tiene lugar el desvío por la avenida de la Estación hasta la estación de ferrocarril de Puente Genil.