La Guardia Civil refuerza la vigilancia en la Subbética ante el inicio de la recogida de la aceituna

Con motivo del inicio de la campaña de recogida de la aceituna 2025/2026, la Guardia Civil ha mantenido este miércoles una reunión con alcaldes de los municipios de la comarca de la Subbética amparados por la DOP de Priego de Córdoba, a la que han asistido el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Ramón Acosta, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente, y el presidente de la DOP de Priego de Córdoba, Rafael Muela Rodríguez

Durante el desarrollo de la reunión, la Guardia Civil ha presentado el dispositivo establecido en la provincia y en la compañía de Lucena para la vigilancia y control tanto para la recogida de la aceituna como en su transporte y puntos de recepción, con el fin de evitar el robo y hurto de dicho fruto. Con la puesta en marcha del dispositivo, se va a intensificar el control del transporte de aceituna y la inspección de los puntos de recepción (almazaras, cooperativas, puntos de compra), para comprobar la lícita procedencia de la aceituna recibida.

Así mismo, se controlarán las labores de rebusca de aceituna (recogida, transporte y recepción), que tendrán lugar una vez finalizada la campaña de recogida, siendo requisito la autorización expresa, por parte de los propietarios de las respectivas fincas.

Para todos estos cometidos, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba va a implicar a todos los componentes de las distintas unidades de las Comandancia, como son los puestos de Seguridad Ciudadana, Equipos ROCA, Servicio de Protección de la Naturaleza, subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Asimismo, se solicitará el apoyo de unidades externas como el Servicio Aéreo y el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Madrid, siendo esta unidad muy importante a la hora de realizar una mejor vigilancia en las zonas más abruptas de la provincia.

Medidas de autoprotección

Pese al dispositivo, la Guardia Civil recomienda que se tenga en cuenta una serie de consejos de autoprotección.

Iniciar la recolección por las áreas más próximas a caminos y carreteras, así como las zonas más visibles.

Evitar dejar la aceituna recolectada, maquinaria y utensilios en el campo, caminos o exterior de las instalaciones.

Trasladar lo antes posible el producto recolectado al puesto de compra, almazara, almacén o depósito.

En los momentos de mayor riesgo, ya sea por volumen de producto acumulado, lugar de ubicación de este o fase lunar, adoptar las medidas de autoprotección más adecuadas.

Considerar sospechosa la presencia o el movimiento de personas desconocidas en la zona, la sustracción en olivares próximos, las noches claras, en especial de luna llena, etc.

Si la maquinaria (vareadoras, sopladoras, etc.) tiene que quedarse en el campo sin protección, emplear sistemas de sujeción para dificultar la sustracción.

Controlar la maquinaria y utensilios empleados (marca, modelo, nº de serie, etc.).

Informar de robos

Como recuerda la Benemérita, es vital informar por el medio más rápido de cualquier robo o hurto, así como de la presencia de personas o vehículos que por su actitud puedan inducirle sospechas para ello:

Tener a mano y facilitar a los trabajadores los teléfonos de contacto con la Guardia Civil y tener en cuenta la existencia de la aplicación Alertcop, mediante la cual el ciudadano podrá facilitar en tiempo real, ubicación, imágenes y videos.

Aconsejar a todos los que se mueven en la zona que anoten las matrículas de los vehículos que le resulten sospechosos, para informar a la Guardia Civil.

Impulsar entre el personal la conveniencia de transmitir a la Guardia Civil cualquier información, indicio o sospecha.

Comunicar a la mayor urgencia posible cualquier actividad sospechosa o riesgo añadido que se detecte.

Informar rápidamente a la Guardia Civil de cualquier actividad comercial “dudosa” con aceituna, o con cualesquier maquinaria o utensilios empleados en la recolección de la que tenga conocimiento, para que pueda ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Las comunicaciones de emergencias pueden realizarse a través del teléfono 062 las 24 horas del día y los 365 días del año.