El Gobierno concede 375.000 euros en ayudas para 17 municipios de Córdoba afectados por inundaciones en 2024 y 2025

El Gobierno central acaba de conceder de manera definitiva las ayudas estatales para los municipios andaluces que se vieron afectados por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial que permite transferir estos fondos, que en el caso de la provincia de Córdoba alcanzan los 375.000 euros.

Durante aquellos meses de otoño e invierno, el territorio andaluz fue declarado "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" como consecuencia de inundaciones producidas por fenómenos meteorológicos adversos, según recuerda el Gobierno en un comunicado. No fue un incidente aislado, sino una serie de borrascas, tormentas y danas que afectaron de diferente manera a muchas localidades. Entre ellas estuvo la borrasca Berenice en octubre de 2024, que afectó sobre todo al norte de Córdoba; una dana dos semanas después que se sintió especialmente en la Subbética, o las inundaciones en parcelas del Aeropuerto en marzo de 2025.

El río Cuzna, al Norte de Córdoba, desbordado tras el paso de la borrasca 'Berenice' en octubre de 2024. / CÓRDOBA

Como consecuencia de todos aquellos fenómenos se vieron afectados edificios, viviendas y carreteras, que la Diputación y los ayuntamientos han ido reparando. Ahora llegan las ayudas del Gobierno central, que benefician a 17 municipios cordobeses. En el listado están (algunos con más de un proyecto) Peñarroya-Pueblonuevo, Luque, Añora, Montilla, Villafranca, Pozoblanco, Fuente Obejuna, Santaella, Palma del Río, Belmez, Encinas Reales, Monturque, Obejo, Fuente Palmera, Cardeña, Villanueva de Córdoba y La Guijarrosa.

La suma total que concede el Gobierno a los municipios cordobeses es de 375.233,43 euros. Sin embargo, eso es sólo la mitad del coste de los proyectos, el máximo que podía concederse para estas reparaciones, que en general son de pequeño calado. El resto de la aportación lo cubre la Diputación de Córdoba, de acuerdo con la información publicada en el BOE.

Para toda Andalucía

La resolución establece para Andalucía una subvención total de 9.375.827,85 euros, destinada a 196 proyectos, sobre un presupuesto global de obras proyectadas de 20.298.863,24 euros, para la reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno han desarrollado las comprobaciones legales establecidas y, una vez que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se culmina la tramitación del procedimiento con la asignación de las subvenciones.