Gastronomía, experiencias y naturaleza, ejes de la Diputación de Córdoba para Fitur

La Diputación de Córdoba ha presentado este miércoles su propuesta turística para Fitur 2026, articulada en torno a tres grandes ejes: turismo de experiencias, naturaleza y gastronomía.

Así lo ha anunciado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha explicado que esta estrategia profundiza en la línea marcada el pasado año, cuando la Diputación apostó por la gastronomía y el potencial de los castillos como elementos diferenciadores del destino. "La gastronomía es el tercer motivo por el que vienen turistas internacionales a Córdoba", ha subrayado Fuentes, antes de destacar que este perfil de visitante suele contar con un alto poder adquisitivo y busca "experiencias auténticas" que combinen patrimonio, producto local y calidad. "Tenemos un potencial gastronómico impresionante tras los fogones", ha celebrado.

Fuentes, Ruiz e Hinojosa en la presentación de la campaña. / CÓRDOBA

En cuanto al turismo de experiencias, Fuentes ha explicado que la propuesta está orientada a generar emociones, atraer a las familias y avanzar en un modelo inclusivo. En este ámbito, ha reafirmado la apuesta por los castillos de la provincia, que seguirá teniendo un papel protagonista dentro de la oferta turística.

Un spot que «llega al corazón de otra manera»

Uno de los pilares de la campaña será el spot promocional que se presentará en Fitur bajo el lema Córdoba infinita. La luz que guarda el tiempo. Sobre esta pieza audiovisual, Fuentes ha destacado que "llama la atención y llega al corazón de otra manera". El vídeo está protagonizado por la actriz cordobesa Alejandra Hinojosa, presente también en el acto, quien se ha declarado una "enamorada de Córdoba" y ha señalado que el rodaje le ha permitido "descubrir muchos rincones de la provincia" que ahora tiene "muchas ganas de mostrar al mundo". El conferenciante y exdeportista Cisco García participa también en otra de las piezas de la campaña.

La actriz cordobesa Alejandra Hinojosa, protagonista de la campaña de la Diputación para Fitur. / CÓRDOBA

Fuentes ha puesto además el foco en el tejido empresarial del sector, recordando que la provincia cuenta con cerca de medio millar de empresas vinculadas al turismo.

La importancia del turismo familiar

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, Narci Ruiz, ha recordado que la campaña Castle in Love lanzada el pasado año "sorprendió muchísimo". Por ello, este año se impulsa una segunda fase de esta iniciativa. "El turismo experiencial es la gran tendencia y se trata de un perfil mucho más exigente en términos de calidad", ha señalado Ruiz, quien ha añadido que el turismo familiar está en auge y ya representa el 30% de los visitantes, solo por detrás del turismo de parejas, que alcanza el 38%. "Vamos a buscar a quienes quieren patrimonio, naturaleza, sostenibilidad y autenticidad", ha resumido.

Otra de las claves de la estrategia provincial será incrementar las pernoctaciones. Para ello, la Diputación pondrá el acento, dentro del turismo experiencial, en el ocio nocturno, las reservas Starlight y "los atardeceres de la provincia", con el objetivo de alargar las estancias. "Queremos un turismo muy ligado a los sentimientos y a los recuerdos", ha concluido.