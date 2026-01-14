La Diputación de Córdoba invierte 1,5 millones para garantizar el abastecimiento de agua a las 14 aldeas de Fuente Obejuna

La Diputación de Córdoba destina 1,5 millones de euros a mejorar las infraestructuras hidráulicas de Fuente Obejuna, una inversión que permitirá llevar el agua desde el núcleo principal del municipio hasta sus 14 aldeas y reforzar la calidad del servicio en una de las zonas con mayor dispersión poblacional de la provincia.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado durante su visita al municipio junto a la alcaldesa, Silvia Mellado, que la actuación principal corresponde a la mejora del abastecimiento en alta a las aldeas del norte de Fuente Obejuna. Esta primera fase, ya adjudicada, cuenta con un presupuesto de 907.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, según ha informado la institución provincial.

Los trabajos permitirán renovar 5.100 metros de tubería de fundición dúctil DN200, sustituyendo antiguas conducciones de fibrocemento con más de 35 años de antigüedad, lo que reducirá de forma significativa las roturas que se producían entre los depósitos de Los Pánchez y Ojuelos Bajos.

Segunda fase prevista

Esta actuación se completará con una segunda fase, cuyo proyecto ya está redactado y cuya aprobación está prevista en el pleno del mes de enero, con una dotación presupuestaria de 440.000 euros, destinada a continuar la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

Actuaciones en Ojuelos Bajos

Además, la Diputación acometerá la renovación del tramo final de la conducción en Ojuelos Bajos, donde se sustituirá la antigua tubería de fibrocemento por 253 metros de polietileno de alta densidad. Esta obra cuenta con un presupuesto de 35.242,91 euros, un plazo de ejecución de dos meses y culminará con la reposición completa de la calzada, garantizando el suministro al núcleo urbano.

Saneamiento en el polígono Las Dos Fuentes

Las inversiones se completan con una actuación de saneamiento en el polígono industrial Las Dos Fuentes, donde se dotará de alcantarillado a la calle número 4. Los trabajos incluyen la instalación de 62 metros de tubería de polietileno corrugado, así como la conexión de acometidas e imbornales, con un presupuesto cercano a los 23.000 euros.

Esta intervención busca potenciar el suelo industrial del municipio y favorecer la generación de empleo y actividad económica en la comarca del Guadiato.

Cohesión territorial y servicios básicos

Desde la Diputación se subraya que estas actuaciones responden al objetivo de garantizar servicios básicos de calidad en el medio rural, mejorar la eficiencia en la gestión del agua y contribuir a la cohesión territorial de la provincia, independientemente del lugar de residencia de la ciudadanía.