La Diputación de Córdoba entrega los premios del Concurso Provincial de Belenes

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha presidido en la tarde de este miércoles al acto de entrega de los premios del segundo Concurso Provincial de Belenes, que se ha celebrado en el salón de plenos del Palacio de la Merced.

El certamen está organizado por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba en colaboración con la institución provincial y en esta segunda edición los municipios de Priego de Córdoba , Santaella y Montilla han sido distinguidos con los primeros premios en cada una de las tres categorías a concurso.

Los premiados

Concretamente, Pedro Ángel Ruiz Barrientos, de Priego, ha obtenido el premio de categoría artística; la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, de Santaella, ha obtenido el reconocimiento en dioramas, y el Casino Montillano ha sido premiado en la categoría popular.

Al concurso se presentaron 32 belenes de 25 municipios en tres categorías: 4 dioramas, 13 populares y 15 artísticos.