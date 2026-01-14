Las condiciones del PSOE para el "sí" a los presupuestos de la Diputación de Córdoba: más dinero para los pueblos y las empresas públicas

El PSOE cordobés ha arrojado luz este miércoles sobre sus condiciones para dar el "sí" (o al menos una abstención) a los presupuestos de la Diputación de Córdoba para este año, que aún tienen que recibir el visto bueno del Pleno. Se pueden resumir en dos: más inversión en los municipios y más inyección de dinero en las empresas públicas para evitar una subida de tasas a los consumidores.

Así lo ha explicado el portavoz socialista en la institución, Esteban Morales, justo antes de reunirse con alcaldes y concejales de la provincia para conocer sus demandas. El equipo de gobierno del PP en la Diputación ya dispone de un documento con las exigencias concretas de los socialistas, ha asegurado el dirigente socialista.

Plan Diputación Invierte

Morales ha detallado sus demandas. En primer lugar está el plan Diputación Invierte, una iniciativa que permite a los ayuntamientos gastar el dinero en proyectos según sus necesidades, generalmente en materia de infraestructuras o equipamientos. El portavoz socialista ha afirmado que el año pasado se gastaron en el plan unos 17,5 millones de euros (incluyendo ampliaciones posteriores) pero en el borrador de presupuestos para este año sólo aparecen 10 millones. Por ello, ha pedido aumentar esa partida hasta al menos 18 millones de euros.

A su vez, esas cantidades deberían incrementarse a lo largo de todo el ejercicio con los remanentes. Con ello, los fondos para los municipios podrían llegar, en su opinión, a superar de largo los 20 millones de euros. Para justificar su exigencia ha recordado que el gobierno del PP ha alardeado de presentar el presupuesto más elevado de la historia. "Estamos hablando de ingresos extraordinarios con respecto al presupuesto anterior", ha apuntado.

La situación de las empresas públicas

La segunda condición que pone el PSOE para apoyar las cuentas de este año conlleva incrementar el gasto público en las empresas dependientes de la Diputación para mejorar su situación financiera -"están arruinadas", ha dicho-, de la que los socialistas culpan a los dos años y medio de gobierno del PP. Morales no ha especificado a cuánto deben ascender las inyecciones en estas sociedades (las que peor están son Epremasa y Emproacsa), pero sí ha indicado que debe ser lo suficiente para que el próximo otoño el PP no vuelva a poner sobre la mesa una subida de las tasas "de un 20 o un 30% en la tarifa de la basura y el agua".

Hasta ahora, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se ha mostrado muy reacio a seguir inyectando dinero público en las empresas públicas, alegando que tienen que funcionar por sí solas del mismo modo que lo hacen las compañías privadas. A pesar de ello, en el borrador de presupuestos que presentó el PP ya se incluían dotaciones millonarias para Emproacsa y Epremasa, que según Fuentes están en riesgo de quiebra si no se suben los precios que cobran a los ciudadanos por sus servicios.

El borrador de presupuestos para 2026, tal como han declarado Morales y la secretaria del PSOE, Rafi Crespín, llegó a estar incluido para su aprobación en el Pleno de la semana que viene, tras haberlo recibido la oposición unos días antes de Navidad. A lo largo de las últimas semanas, el PP lo ha ido presentando por partes. No obstante, la oposición en bloque ha rechazado el documento en la comisión informativa previa, lo que, según los socialistas, ha obligado al PP a retirarlo del orden del día. Según Crespín, "es la primera vez en la historia" que esto ocurre.