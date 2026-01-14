Cabra presentará un recurso de alzada contra la resolución favorable del Gobierno a la planta fotovoltaica Zafiro

El Ayuntamiento de Cabra va a promover la interposición de un recurso de alzada contra la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado del 13 de enero sobre la autorización administrativa por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica para la instalación del parque solar fotovoltaico Zafiro en el término municipal egabrense.

Así lo ha señalado el alcalde, Fernando Priego, indicando que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, el Consistorio va a promover la interposición de dicho recurso de alzada contra la resolución, para lo que existe un mes de plazo desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Además, en los próximos días va a convocar reuniones con los grupos políticos municipales y la plataforma vecinal contraria a la implantación de energías renovables en Cabra, para estudiar en profundidad el conjunto del procedimiento administrativo y los procesos de información pública realizados con el fin de interponer este recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía.

En esta semana se presentará un avance del plan

Priego, junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, de igual forma daba a conocer que el Consistorio va a publicar en estos días, a lo largo de la presente semana, el avance del plan especial para la implantación de energías renovables en el término municipal.

Un documento que se presenta como un instrumento de ordenación que permitirá al Ayuntamiento "dar un paso firme en la planificación de este tipo de instalaciones, estableciendo un marco de referencia claro, riguroso y con garantías para el interés general", según apuntaba el primer edil, indicando que el mismo responde "a la necesidad de contar con criterios ante el incremento de iniciativas vinculadas a la energía fotovoltaica, con el objetivo de defender el modelo de ciudad y de territorio que queremos y asegurar que cualquier propuesta se evalúe con equilibrio en términos de impacto paisajístico, ambiental, agrario y de convivencia", priorizando para ello, añadía, la protección de los valores del municipio y ofreciendo certidumbre en los procedimientos.

El alcalde invita a los vecinos a participar en el plan especial

En este sentido, Priego ha agradecido expresamente el trabajo realizado por el personal municipal, y en especial la labor desarrollada por la oficina técnica del Ayuntamiento, que ha permitido avanzar en poco tiempo la tramitación del documento, y ha señalado que el Consistorio "ha actuado con responsabilidad y con una planificación seria, adelantándose a una situación que preocupa a muchos vecinos". Para ello, se abrirá el pertinente periodo de exposición pública, invitando "a todas aquellas personas y colectivos que tengan algo que decir a que participen en este proceso, siendo este el foro donde podremos definir el modelo energético de Cabra para el futuro".

El documento recoge una propuesta técnica "que permite delimitar ámbitos, fijar condicionantes y ordenar la compatibilidad de usos, incorporando criterios urbanísticos y medioambientales, que refuerzan la capacidad municipal de análisis y control en la implantación de este tipo de infraestructuras con una visión de planificación, atendiendo a los parámetros que establece la normativa sectorial", ha afirmado el delegado municipal de Urbanismo.