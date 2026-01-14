Los bomberos de Pozoblanco sofocan un incendio en una vivienda rural de Villanueva de Córdoba

Los bomberos del parque comarcal de Pozoblanco han participado este miércoles en las tareas de extinción de un incendio en una vivienda rural situada en la carretera de Villanueva de Córdoba a Conquista, la CO-6103, en el término municipal de Villanueva de Córdoba.

Los propietarios han sido atendidos por inhalación de humo y se han registrado importantes daños materiales en la vivienda.

En las tareas de extinción del fuego han participado dos vehículos del parque con tres bomberos que, además de la extinción del incendio, han realizado tareas de ventilación por el humo acumulado.

Al lugar del suceso han acudido también efectivos sanitarios y de la Guardia Civil. El aviso se producía alrededor de las 14.00 horas.