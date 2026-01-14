Sucesos
Los bomberos de Pozoblanco sofocan un incendio en una vivienda rural de Villanueva de Córdoba
Efectivos sanitarios y de la Guardia Civil también han acudido al lugar del suceso, en la carretera CO-6103
Villanueva de Córdoba
Los bomberos del parque comarcal de Pozoblanco han participado este miércoles en las tareas de extinción de un incendio en una vivienda rural situada en la carretera de Villanueva de Córdoba a Conquista, la CO-6103, en el término municipal de Villanueva de Córdoba.
Los propietarios han sido atendidos por inhalación de humo y se han registrado importantes daños materiales en la vivienda.
En las tareas de extinción del fuego han participado dos vehículos del parque con tres bomberos que, además de la extinción del incendio, han realizado tareas de ventilación por el humo acumulado.
Al lugar del suceso han acudido también efectivos sanitarios y de la Guardia Civil. El aviso se producía alrededor de las 14.00 horas.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Se salta un control, hiere a un agente de la Guardia Civil y deja el coche calcinado en un olivar de Puente Genil
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra