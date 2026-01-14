Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Lucena y la Caja Rural acuerdan mantener dos días a la semana el servicio bancario en Jauja

Los vecinos podrás realizar sus gestiones con la entidad financiera en unas dependencias de la Casa Consistorial

Fachada de la Casa Consistorial de la pedanía de Jauja (Lucena), donde la Caja Rural prestará servicio tras el cierre de su oficina.

Fachada de la Casa Consistorial de la pedanía de Jauja (Lucena), donde la Caja Rural prestará servicio tras el cierre de su oficina. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El servicio bancario persistirá con un régimen presencial dos días a la semana en la aldea de Jauja, en Lucena. A mediados del pasado mes de diciembre, Caja Rural del Sur comunicaba el cierre de la oficina para final de año, generando un extenso rechazo y preocupación entre los vecinos. Pero un último acuerdo sellado con el Ayuntamiento de Lucena en la jornada de este miércoles permitirá alojar la atención al público dos días a la semana en unas dependencias de la Casa Consistorial.

En una primera alternativa, tras la reunión inicial celebrada el 23 de diciembre, desde la entidad bancaria plantearon desplazar un día a la semana a personal de la delegación del municipio sevillano de Badolatosa, estableciendo como sede en Jauja el Museo del Bandolerismo, aparte de mantener la operatividad continua del cajero automático.

Un nuevo espacio en la Casa Consistorial

Finalmente, tras una segunda cita, celebrada este miércoles entre el alcalde, Aurelio Fernández; la alcaldesa pedánea, Mercedes Osuna, y el director de la oficina en Badolatosa, Carlos Fortea, ambas partes han acordado habilitar un espacio en la Casa Consistorial que funcionará los martes y jueves, de 11.30 a 14.15 horas, con atención presencial. En este mismo inmueble se emplazará el cajero automático, con actividad 24 horas al día.

Cajero automático de la Caja Rural en Jauja, Lucena.

Cajero automático de la Caja Rural en Jauja, Lucena. / M. González / COR_EXTERNAS

El Ayuntamiento de Lucena acometerá las obras de adaptación necesarias en la planta baja. Mientras se afronta la actuación, el Museo del Bandolerismo albergará este servicio de forma temporal.

El alcalde defiende la "actitud reivindicativa" del Ayuntamiento

El alcalde, Aurelio Fernández, ha remarcado "la actitud reivindicativa" del Consistorio, ya que "era impensable que una población como Jauja se quedara sin servicio bancario".

Precisamente, la asociación de vecinos La Aceña, ante la incertidumbre e indignación general, había convocado para este jueves una concentración a las puertas de la oficina de Caja Rural para reclamar el mantenimiento de la atención al público.

Desde el PSOE habían denunciado "el grave retroceso" que entrañaba para la aldea la decisión inicial y le achacaban al Consistorio y a la alcaldesa pedánea "falta de liderazgo" porque "no defienden con firmeza los intereses" de los vecinos. Desde esta fuerza política también se opusieron a la solución anterior, basada en utilizar un día a la semana, con vocación de continuidad, el Museo del Bandolerismo.

