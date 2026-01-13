La Subbética explorará su historia y patrimonio en unas jornadas

Seis ponencias impartidas por destacados especialistas conforman la segunda edición de las jornadas de patrimonio e historia Subbética, una comarca en la historia, que arrancará el próximo día 30 de enero en Fuente Tójar.

El sagrario de la parroquia de la Asunción de Priego ha acogido este martes la presentación del programa que, coordinado por el historiador y escritor José Calvo Poyato, doctor en Historia Moderna y conocido autor de novelas históricas, tiene como objetivo destacar la riqueza histórica y cultural de la Subbética.

El propio Calvo Poyato, en compañía del presidente de la Mancomunidad y alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, y la presidenta del Área de Promoción Patrimonial y Turística, Jezabel Ramírez, ha sido el encargado de desgranar el contenido de esta edición que inaugurará el catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Quesada Sanz, con la ponencia que impartirá el 30 de enero en Fuente Tójar centrada en el auge y crisis de la cultura íbera en la comarca.

Carcabuey será la siguiente cita del ciclo, en concreto el 26 de febrero, en este caso con la ponencia de Pilar Ostos, catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, quien hablará del Libro de las Tablas, una fuente medieval de gran importancia para conocer la historia de la Subbética.

La Subbética, territorio de frontera

El 24 de marzo, en este caso en Luque, la profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla Gloria Lora Serrano analizará el papel de figuras como los adalides o los alcaides cuando la Subbética fue territorio de frontera.

La cuarta ponencia de esta segunda edición tendrá como escenario Cabra, donde el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba Enrique Soria Mesa analizará la persecución de los judeoconversos por la Inquisición y la protección que algunos señores de la Subbética dispensaron a esta minoría.

En mayo será el propio José Calvo Poyato quien abordará, en este caso en Rute, las grandes crisis epidémicas que sufrió la comarca a lo largo del siglo XVII, cerrándose el ciclo el 10 de junio en Priego con la conferencia del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia Jesús Rivas Carmona, que analizará los sagrarios barrocos en la Subbética.

Implicación de los ayuntamientos y la Diputación

Sobre el ciclo, el presidente de la Mancomunidad destacó el papel clave que Calvo Poyato desempeñó en la primera edición y agradeció la implicación de los ayuntamientos participantes y de la Diputación de Córdoba, como entidad colaboradora del proyecto.

Un ciclo con el que, en palabras de Valdivia, "pretendemos que se hable de la Mancomunidad, no solo por el turismo, sino también de su historia y patrimonio".

Por su parte, Jezabel Ramírez agradeció la cesión de espacios en los que se llevarán a cabo las seis ponencias programadas, destacando el patrimonio cultural, histórico y artístico que estas jornadas permiten descubrir de la mano de grandes profesionales.