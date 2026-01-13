Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el Día de Andalucía en Lucena: entrega de siete banderas y concierto de Laura Gallego

El Ayuntamiento entregará los emblemas autonómicos a empresas, colectivos y personalidades locales el 28 de febrero en la Plaza de Andalucía, iniciando así la programación festiva

Presentación de los actos del Día de Andalucía, con la concejal Araceli Rodríguez y el cartel del concierto de Layura Gallego en primer plano.

Presentación de los actos del Día de Andalucía, con la concejal Araceli Rodríguez y el cartel del concierto de Layura Gallego en primer plano. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El Día de Andalucía servirá para reeditar en Lucena la entrega de siete banderas de la comunidad autónomas a colectivos, empresas y personalidades relevantes por su contribución ejemplar y logros relevantes en distintos ámbitos de la sociedad local. El acto institucional tendrá lugar a las 11.00 horas del 28F en la Plaza de Andalucía, iniciando la programación de esta jornada festiva.

A propuesta de los diferentes grupos municipales, el acuerdo global ha sido consensuado en la comisión informativa de Urbanismo y Promoción Local y, más adelante, corroborará este acuerdo la ratificación definitiva en el Pleno ordinario de este mes de enero.

En la esfera empresarial, el Ayuntamiento reconoce a Jacinto Astorga, fundador del Grupo La Manzana de Adán, referente autonómico en el sector de la hostelería y las celebraciones, en el 50 aniversario de su fundación; Gestoría Aras, al cumplir 75 años de trayectoria profesional, sustentada en la proporción de asesoramiento integral, con diferentes servicios y áreas, a sus clientes; o la sociedad familiar Casa Rueda, instituida a principios de siglo, con más de 120 años de andadura, dedicada en su origen a la fabricación de velones y, actualmente, con la tercera generación, a la reparación de maquinaria.

Más ganadores

El listado de homenajeados se completa con el deportista local Ezequiel Sánchez, reciente ganador europeo en la categoría de K1 profesional; la Cofradía del Silencio, radicada en la parroquia de San Mateo Apóstol y que procesiona cada Miércoles Santo, por su misión caritativa, social y religiosa; la oenegé Lucena Acoge, creada por Manuel Montilla en el municipio en 1997 y volcada en la protección, integración social y asesoramiento de los migrantes; y, por último, la Asociación de Acogida, Colaboración y Adopción de Córdoba, Mírame, constituida en 2009, para Córdoba y provincia, y conformada por unas 100 familias.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, quien anunció determinadas “sorpresas y actividades complementarias” en esta jornada, informó de que la cantante jerezana Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del concurso televisivo Se llama Copla, protagonizará el concierto tradicional en la Plaza Nueva, a partir de las 13.00 horas. La edil destacó “la larga trayectoria musical y el estilo propio” de la artista andaluza, con la finalidad de “revalorizar la identidad” de Andalucía.

El Ayuntamiento definirá, en los próximos días, el conjunto de iniciativas para el Día de Andalucía. El acto institucional contendrá el izado de la bandera de Andalucía y el discurso institucional.

