Resolución de los EDIL
El PSOE de Palma del Río propone una mesa de análisis para buscar la causa de la pérdida de los fondos europeos
Los socialistas palmeños plantean también reforzar el departamento existente en el Ayuntamiento dotándolo de más "recursos humanos, materiales y económicos"
El secretario general del PSOE en Palma del Río, Carlos Muñoz, ha propuesto al equipo de gobierno la creación de "una mesa de análisis técnico-política para que evaluemos entre todos cuáles han sido las causas de la pérdida de fondos europeos". En una atención a los medios, Muñoz considera además que se debe estudiar "la mejora en la dotación del equipo de fondos europeos" tanto en personas como en "mejores recursos materiales y económicos".
Para el PSOE, Palma del Río siempre ha conseguido fondos de la Unión Europea "gracias al equipo de técnicos y apostó en su momento por un departamento cualificado para esta finalidad". Por ello, considera que ha habido una "mala planificación" en esta convocatoria por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento palmeño.
Criterios técnicos y no políticos
Muñoz también ha explicado que los criterios por los que se evalúan los proyectos "son criterios técnicos y no políticos" y ha recordado que en esta convocatoria había cerca de 2.000 millones de euros para repartir a diferentes municipios y ha sido "la convocatoria donde más municipios de Andalucía han recibido fondos, cerca de 250".
Este anuncio se hace tras la resolución definitiva de los fondos EDIL, de la que el proyecto presentado por el consistorio “Palma del Río, Ciudad de futuro” se ha quedado sin conseguir la puntuación mínima. El gobierno municipal recurrió esta baremación por no estar de acuerdo con la misma y seguirá “hasta la última instancia judicial” para que se tenga en cuenta el proyecto como manifestaba la alcaldesa, Matilde Esteo, recientemente.
