El precio del alquiler, desatado en la provincia de Córdoba: sube un 24,6% en el último año

La provincia de Córdoba ha experimentado un importante alza en los precios del alquiler. La subida media en el conjunto de los municipios cordobeses ha sido del 24,68% en el último año, según datos de diciembre de 2025 del portal web pisos.com. Además, la dinámica se mantiene mes a mes, con un aumento del 2,75% solo en los 30 últimos días, y trimestralmente, ya que de septiembre a diciembre el crecimiento fue del 7,78%. En total, el precio del metro cuadrado en alquiler en la media provincial es de 5,73 euros.

Este dato contrasta, sin embargo, con el de Córdoba capital, que, según el estudio de esta web inmobiliaria, ha descendido levemente (-0,53) en 2025, aunque ha anotado pequeñas subidas mensuales (0,43%) y a nivel trimestral (0,49%). El precio del metro cuadrado en Córdoba es de 9,32 euros.

Precio del metro cuadrado y evolución temporal en las ocho capitales de provincia andaluzas. / pisos.com

Datos regionales y nacionales

Según el informe anual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en diciembre de 2025 un precio de 9,91 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación mensual del 0,03%, el segundo ascenso menos marcado del país. Respecto a diciembre de 2023, creció un 16,73%.

Andalucía estuvo a la misma distancia de la región más cara, Madrid (21,77 €/m²), que de la más barata, La Rioja (6,21 €/m²). Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en diciembre de 2025 un precio medio de 14,21 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,92%. La subida trimestral fue del 3,05% mientras que el repunte semestral alcanzó el 6,12%. Interanualmente, se produjo una subida del 16,67%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el mercado del alquiler residencial en España se ha consolidado como uno de los segmentos más tensos y dinámicos dentro del panorama inmobiliario”, refiriéndose al alza continuada de las mensualidades, sobre todo en las principales ciudades. Esta situación es, para el experto, “el resultado de una interacción compleja entre escasez estructural de oferta, cambios en los patrones de demanda y la presión de segmentos alternativos de uso del parque de vivienda”.

Del lado de la demanda, Font indica que “la búsqueda de una vivienda de alquiler que esté razonablemente ajustada al salario del inquilino medio y situada en la zona donde desarrolla su vida cotidiana se ha convertido en un proceso complejo, frustrante y, en muchos casos, desalentador”.

Una vivienda en alquiler. / CÓRDOBA

Además, el portavoz del portal inmobiliario señala que “la percepción de los propietarios respecto a la rentabilidad del alquiler ha sufrido cambios”. En este sentido, “aunque sobre el papel algunos caseros siguen obteniendo beneficios superiores a otros productos financieros, la rentabilidad real aparente ha caído si se consideran factores como los costes de mantenimiento, la fiscalidad cada vez más exigente y, en algunos casos, la morosidad o el impago”, concluye Font.

Huelva, la segunda capital española más barata

Respecto a las provincias andaluzas, Granada (3,44%) arrojó el tercer repunte mensual más importante del país. Cádiz (-0,38%) fue la cuarta que más se ajustó de España. De un año a otro, todas subieron. Granada (28%) registró la mayor subida de la región. Con 5,10 euros por metro cuadrado en alquiler en diciembre de 2025, Jaén fue la séptima provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 14,30 euros por metro cuadrado, fue la quinta más cara a nivel nacional.

En cuanto a las capitales andaluzas, Sevilla (1,66%) fue la segunda capital española que más creció frente a noviembre de 2025. Huelva (-4,27%) arrojó la caída más intensa de España. Interanualmente, Sevilla (35,50%) fue la capital española que más se incrementó. Huelva (-18,16%) lideró los descensos nacionales. En el apartado de rentas medias, Huelva (7,18 €/m²) fue la segunda capital más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Sevilla (16,77 €/m²) marcó la quinta renta media mensual más alta de todo el país.

[Aquí puede leer al completo el informe de los precios del alquiler elaborado por pisos.com]