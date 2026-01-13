Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

Peñarroya-Pueblonuevo instala jaulas para el control de la sobrepoblación de palomas

Además de las trampas, el Ayuntamiento complementará la medida con campañas de concienciación para evitar la alimentación incontrolada

Varias jaulas para palomas instaladas por el Ayuntamiento en Peñarroya-Pueblonuevo.

Varias jaulas para palomas instaladas por el Ayuntamiento en Peñarroya-Pueblonuevo.

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha iniciado la instalación de jaulas específicas para el control de la sobrepoblación de palomas en distintos puntos del municipio, una medida enmarcada dentro de las actuaciones de salubridad pública y protección del entorno urbano.

La presencia excesiva de palomas supone una problemática creciente en los núcleos urbanos, ya que estas aves pueden provocar deterioro del patrimonio público y privado, obstrucción de canalizaciones, acumulación de excrementos con el consiguiente riesgo sanitario, así como molestias a la ciudadanía. Además, la alta densidad de población favorece la propagación de parásitos y enfermedades que afectan tanto a personas como a otras especies animales.

La alcaldesa, Mariví Paterna, ha señalado que "esta actuación responde a una demanda vecinal y a la necesidad de actuar de forma responsable y respetuosa con los animales, buscando un equilibrio entre el bienestar animal y la salud pública". Asimismo, ha destacado que el control de la población de palomas es "una cuestión de prevención y de mejora de la calidad de vida en nuestros espacios públicos".

Las jaulas evitan métodos agresivos para las aves

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Fernández, ha explicado que "las jaulas que se están instalando cumplen con la normativa vigente y permiten una captura controlada y segura, evitando métodos agresivos o perjudiciales para las aves". El concejal ha añadido que esta medida se complementará con campañas de concienciación ciudadana para evitar la alimentación incontrolada de palomas, una de las principales causas del aumento de su población.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas actuaciones forman parte de una estrategia integral de control poblacional, que se evaluará de manera continua para garantizar su eficacia y su adecuación a los criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

