Economía
Montilla refuerza su colaboración con el comercio para impulsar la actividad local
El Consistorio se reúne con Ademo y Comercio Córdoba para coordinar acciones y atender las necesidades del sector, con el foco puesto en unas jornadas del 5 de febrero
El Ayuntamiento de Montilla ha acogido una reunión de trabajo con representantes de la asociación empresarial Ademo y Comercio Córdoba, enmarcada en la línea de diálogo permanente que el Consistorio mantiene con el tejido económico local, según ha informado el Consistorio en un comunicado.
En el encuentro participaron el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados; el presidente de Ademo, Pepe Márquez; otros representantes de ambas entidades, así como el teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales. La reunión sirvió para fortalecer la colaboración entre la administración local y las asociaciones empresariales, estableciendo el compromiso de mantener reuniones periódicas a lo largo del año que permitan coordinar acciones y atender de forma continuada las necesidades del sector.
En dicha reunión se abordó la planificación de próximas iniciativas conjuntas, entre ellas la preparación de las jornadas de centros comerciales abiertos previstas para el próximo 5 de febrero, una propuesta formativa novedosa en la provincia orientada a mejorar la coordinación de actuaciones y a reforzar el comercio de proximidad en los municipios.
Adaptar el comercio local a los nuevos retos
En palabras del teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, "este tipo de encuentros nos permiten avanzar en un modelo de trabajo compartido, donde la administración y las entidades privadas suman esfuerzos para fortalecer el comercio local y adaptarlo a los nuevos retos". Asimismo, el responsable municipal subrayó que "la formación y la coordinación entre municipios son claves para mejorar la competitividad del sector y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".
Desde el Ayuntamiento de Montilla se valora de forma positiva este encuentro, que consolida una línea de trabajo basada en la cooperación institucional y el apoyo continuado al comercio local como motor de desarrollo económico y social del municipio.
