León XIV conoce la historia de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez gracias al cordobés Ángel Marín

Ángel Marín Berral, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba y también doctor en Patrimonio por la UCO, natural de Fernán Núñez, ha vivido un momento que guardará para siempre en su corazón y en su memoria. Este instante en concreto se produjo el pasado 31 de diciembre de 2025, jornada en la que tuvo la oportunidad, como él mismo señala, de mantener en Roma un encuentro con el papa León XIV. En ese encuentro, este historiador pudo hacer entrega al Sumo Pontífice de su tesis doctoral.

Este minucioso trabajo de investigación, defendido el pasado 2025, tiene como título 'La iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez: evolución histórica, transformación arquitectónica y patrimonio artístico'.

Interior de la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez. / A. MARÍN

Una gran oportunidad para un joven católico

“Para mí ha sido un privilegio absoluto, no solo hablo como investigador, sino también como católico. El tener la oportunidad de entregarle esta tesis al Santo Padre ha sido muy emocionante, porque en esas páginas no solo hay datos históricos y artísticos, sino que está reflejada la historia de todo un pueblo, la historia de fe, la vida y la devoción de muchas generaciones de Fernán Núñez durante siglos, entre las que se encuentran nuestras familias”, recuerda Ángel Marín de este día tan especial, según recoge la Diócesis de Córdoba en sus redes sociales.

Una vista de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez. / A. MARÍN

"Un regalo espiritual"

Para este joven doctor en Patrimonio por la UCO, el encuentro con el Santo Padre ha sido “un regalo espiritual” que nunca olvidará, especialmente, “ese momento de poder pedirle la bendición para Fernán Núñez y para la parroquia de Santa Marina”.

La presentación de la tesis doctoral de Ángel Marín Berral, que es también delegado regional de Hispania Nostra en Córdoba, coincidió el pasado año con la celebración de varios actos relacionados con la celebración del tercer centenario del inicio de la reedificación de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez (1724-2024), lo que incluyó varias conferencias y una exposición de enseres de la parroquia.