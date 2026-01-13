Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025

La Diputación Provincial de Córdoba ha informado este martes sobre la convocatoria de ayudas directas a la natalidad, un programa que para el ejercicio de 2025 triplicó de largo el presupuesto con respecto al año previo. Y los resultados están a la vista: las cantidades previstas se han agotado y han multiplicado por tres tanto el gasto como las familias beneficiarias.

Se han gastado en esta iniciativa más de un millón de euros, cuando en la primera propuesta del año 2024 fueron 300.000 euros. En aquel entonces las partidas también se agotaron, por lo que la Diputación decidió ampliarlas. En cuanto al número de familias beneficiarias, han sido 1.742 frente a las casi 500 de la primera vez.

El éxito de la iniciativa está relacionado con la ampliación de los posibles beneficiarios. En la convocatoria de 2024 sólo podían acceder los residentes de municipios de menos de 5.000 habitantes, en teoría los más afectados por la despoblación. La Diputación optó por ampliar el rango hasta todos los núcleos de menos de 50.000 almas, es decir, toda la provincia excepto la capital (que ya dispone de sus propios planes). En este documento se puede descargar el listado completo de municipios con el número de ayudas y la cantidad total percibida en 2025:

Estas ayudas directas suponen 600 euros en un cheque-bebé y se entregan sin valorar el tipo de familia; cuentan incluso los niños adoptados. Además, para acelerar el cobro la Diputación realizó cinco resoluciones parciales en vez de una sola para todo el ejercicio, lo que agiliza los trámites. Como es lógico, los municipios más grandes han sido los más beneficiados. Sólo hay dos que superen el centenar de subvenciones: Lucena con 148 y Puente Genil con 108. En el listado aparecen 71 de los 76 municipios de la provincia excluyendo la capital.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha anunciado este martes que en 2026 se repetirá la convocatoria de ayudas, también dotada con un millón de euros. El responsable ha indicado que “se trata de una medida de cohesión territorial, porque hace frente a la amenaza de la despoblación, una problemática que afecta principalmente a nuestras zonas más rurales y a la que tenemos que ofrecer respuestas que conviertan nuestro territorio en una tierra de futuro”.

A modo de conclusión, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié “en el éxito de una propuesta social que poníamos en marcha convencidos de la necesidad de desarrollar medidas y acciones que beneficien a los vecinos y vecinas de la provincia, generando así oportunidades de futuro y desarrollo”.